Футбол
Sportbox.RUБрат Погба: «Полю нравится „Барселона“»
Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матье Погба прокомментировал возможный переход футболиста в «Реал».
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Здоровье
Глава свердловского минздрава прервал отпуск после заявления из Кремля
В Свердловской области глава регионального министерства здравоохранения Андрей Цветков вызван из отпуска.
REGNUM вчера в 09:33
Происшествия
Генпрокуратура пообещала сотрудникам «Крестов» уголовное дело
Должностным лицам петербургского СИЗО-1 ("Кресты"), чья халатность привела к многочисленным нарушениям по отношению к содержащимся под стражей подозреваемым, обвиняемым и осужденным, грозит уголовное преследование.
Российская газета 08:03
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Политика
Макрон выступил за переосмысление отношений России и Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Парижу нужно переосмыслить свои отношения с Москвой, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в Twitter.
РБК 07:19
Общество
Россия заплатит два миллиона евро родственникам исчезнувших на Кавказе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 1,9 миллиона евро по 21 делу об исчезновениях людей в ходе второй чеченской войны.
Lenta.ru 07:47
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Политика
Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной
Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Спорт
Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России
Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
ТАСС 06:48
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Кино
Звезда фильма «Вдовы» сыграет Мишель Обаму в новом сериале Showtime
Актриса Виола Дэвис исполнит роль Мишель Обамы в предстоящей многосерийной драме «Первые леди».
REGNUM 03:27
Политика
Строительство «Северного потока-2» завершено на три четверти
Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на три четверти, говорится в сообщении оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG.
Радио Sputnik вчера в 06:07
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Гаджеты
«ГЛОНАСС» запускает новое мобильное приложение
Как сообщает пресс-служба компании АО «ГЛОНАСС», стартует запуск нового мобильного приложения под названием «ЭРА-Мониторинг».
Тарантас Ньюс 03:55
Здоровье
Медики из Качканара выразили протест вслед за тагильскими хирургами
Медицинские работники из Качканара вслед за тагильскими хирургами записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, они пожаловались на оптимизацию, сообщает «Уралинформбюро».
ТагилСити.ру 04:08
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть вчера в 11:38
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
"Почта России" создала концепцию развития "Центры притяжения" на 2020 — 2027 годы, на реализацию которой просит у властей страны 85 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.
ПРАЙМ вчера в 01:20
Политика
Китай выразил протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге
Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай осуждает заявление лидеров стран — участниц G7 с беспочвенными обвинениями в связи с ситуацией в Гонконге.
Политика Сегодня 06:02
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Футбол
ЦСКА отмечает 108-й день рождения
Сегодня исполнилось 108 лет ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 03:45
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Культура
В «Царицыне» пройдет фестиваль исторических садов
Москва 24 01:02
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39