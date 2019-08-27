Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUБрат Погба: «Полю нравится „Барселона“»

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матье Погба прокомментировал возможный переход футболиста в «Реал».
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