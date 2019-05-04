Футбол

Брат Погба: «Поль всегда говорил, что „Реал“ ему интересен»ProstoProSport 07:43

Флорентин Погба, старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отреагировал на слухи о возможном переходе француза в мадридский «Реал».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Брат Погба: «Не знаю, останется ли Поль в „МЮ“. Он всегда говорил, что его интересует „Реал“»

Sport24.ru08:31

Брат Погба: Поль всегда интересовался «Реалом». Не знаю, останется ли он в «МЮ»

Чемпионат07:37

Брат Погба рассказал, что Поль болел за «Барселону» в детстве. Француз может перейти в «Реал»

Sports.ru07:36

СМИ: Трансфер Погба может обойтись «Реалу» в €185 млн

RT на русском06:28

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба

Советский спорт06:25

СМИ: «МЮ» потребует за Погба от «Реала» не менее 188 миллионов евро

Спорт-Экспресс07:33

Вице-президент «Барселоны»: «Мне очень нравится Погба, но это не значит, что он к нам перейдет»

Бомбардир.ру04:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.
Обновлено в 10:25
Футбол

Стартовал матч «Зенита» и «Ахмата»

Обновлено в 09:30
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала русских эскортниц, которые работают в Дубае

Ведущая проекта «ДОМ-2» возмущена русскими девушками, которые зарабатывают телом в Дубае.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Происшествия

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
Общество

Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту

В провинции "желтые жилеты" намереваются в эту субботу вернуться к истокам своего движения, когда они повсюду занимали перекрестки с круговым движением, тем самым блокируя подъезды к промышленным зонам и торговым центрам.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Обновлено в 09:05
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.
Обновлено в 10:10
Футбол

Лейва продлил контракт с «Лацио»

Полузащитник "Лацио" Лукас Лейва в эфире радиостанции Radiosei заявил, что продлил контракт с клубом до 2022 года.
Обновлено в 05:12
Теннис

Касаткина уступила Азаренко на старте турнира в Мадриде

Обновлено в 10:37
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 09:36
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Культура

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье

Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Основателя LinguaLeo арестовали по подозрению в убийстве сестры

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

Бывший муж Ани Лорак объявил о закрытии ночного клуба. Это уже второй бизнес-провал после его развода с певицей.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря

Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 10:36
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Футбол

ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

Обновлено в 03:53
Происшествия

Пенсионер насмерть замерз в Петербурге

Пенсионер скончался от переохлаждения. Ранее сообщалось, что 3 мая в Ленобласти сильно похолодало и в некоторых районах выпал снег.
Обновлено в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное