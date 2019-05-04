Брат Погба: «Поль всегда говорил, что „Реал“ ему интересен»ProstoProSport 07:43

Флорентин Погба, старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отреагировал на слухи о возможном переходе француза в мадридский «Реал».

Брат Погба: «Поль всегда говорил, что „Реал“ ему интересен»

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