Футбол
Евро-футбол.руБрат Погба: «Поль был бы очень важен для „Реала“ и Зидана»
Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Реал».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:27, Вашингтон
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:50
Политика
Песков рассказал о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
В эфире "Первого канала" Песков заявил, что идею проведения саммита "нормандской четверки" поддерживают все — и Россия, и Франция, и Германия, и Украина.
РЕН ТВ 13:18
Фигурное катание
Синицына не вылетела в США на юниорский Гран-при
Российская фигуристка Ксения Синицына не смогла вылететь в США на этап серии Гран-при среди юниоров, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
РИА Новости 13:20
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Политика
Путин: Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе и убеждены, что зона деэскалации не должна быть прибежищем террористов, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 10:48
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Политика
Трамп упрекнул Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не сумел предотвратить воссоединение Крыма с Россией.
Телеканал 360° 00:43
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Как рассказал профессор DLR Хансйорг Диттус, проект указывает на возможность создания космической теплицы, а также на то, что технологию можно использовать для производства продуктов на Луне и Марсе.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Футбол
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева купила себе шикарную машину за 4 миллиона рублей
Внутри салон отделан черной кожей, а снаружи приобретение оснащено специальными легкосплавными дисками, из-за чего стоимость такого транспортного средства составляет порядка четырех и более миллионов рублей.
ГлобалМСК.ру 12:27
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Армия и оружие
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
Lenta.ru 12:51
Политика
Путин показал Эрдогану лимузин Aurus
Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».
Lenta.ru 08:24
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Экономика
Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов
Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.
Ведомости вчера в 21:49
Общество
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
Lenta.ru 13:13
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Футбол
Экс-футболист Савин признался, что участвовал в договорном матче
RT на русском 08:06
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Транспорт
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57