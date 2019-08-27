Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руБрат Погба: «Поль был бы очень важен для „Реала“ и Зидана»

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Реал».
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Брат Погба: «Трансфер Поля стал бы очень важным для „Реала“ и Зидана»

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Матиа Погба: «Полю нравится „Барселона“, но на на переход в „Реал“ это не влияет»

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Зидан по-прежнему надеется на трансфер Погба

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Брат Погба: «Полю нравится „Барселона“»

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Marca: Зидан не отказался от планов по приобретению Погба

Sport.ru04:59

Брат Погба: «Полю нравится „Барселона“»

Sport24.ru08:42
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Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
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Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
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В эфире "Первого канала" Песков заявил, что идею проведения саммита "нормандской четверки" поддерживают все — и Россия, и Франция, и Германия, и Украина.
РЕН ТВ 13:18
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Происшествия

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Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Общество

В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
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Политика

Путин: Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе и убеждены, что зона деэскалации не должна быть прибежищем террористов, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 10:48
Шоу-бизнес

Певец Юлиан попал в больницу в тяжелом состоянии

7Дней.ру 04:30
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
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Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт

Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Политика

Трамп упрекнул Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не сумел предотвратить воссоединение Крыма с Россией.
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Как рассказал профессор DLR Хансйорг Диттус, проект указывает на возможность создания космической теплицы, а также на то, что технологию можно использовать для производства продуктов на Луне и Марсе.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Футбол

Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
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Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Армия и оружие

Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
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Путин показал Эрдогану лимузин Aurus

Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».
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Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

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Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.
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Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе

Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
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Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
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Экс-футболист Савин признался, что участвовал в договорном матче

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Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
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РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
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Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
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