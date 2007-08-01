Футбол

Брат Мунтари не может играть за «Тамбов» из-за проблем с документамиСпорт-Экспресс вчера в 12:26

Полузащитник "Тамбова" Салли Муниру не смог сыграть с "Зенитом" из-за проблем с документами, сообщает Football Ghana. Новичок РПЛ работает над разрешением ситуации.
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Брат Мунтари не может играть за «Тамбов» из-за проблем с документами

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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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