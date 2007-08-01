Полузащитник "Тамбова" Салли Муниру не смог сыграть с "Зенитом" из-за проблем с документами, сообщает Football Ghana. Новичок РПЛ работает над разрешением ситуации.

Брат Мунтари не может играть за «Тамбов» из-за проблем с документами

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