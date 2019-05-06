Спорт
Брат Кокорина прочитал в СИЗО сорок книжекНева Спорт 00:01
Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Кокорин, подозреваемый по делу Соловчука и Пака, в своем последнем слове на суде рассказал, что за время своего пребывания в СИЗО «Бутырка» активно занимался чтением.
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Брат Кокорина: «Я изменился чисто по-человечески, 40 книжек в СИЗО прочитал»
Sportbox.RUвчера в 15:28
Брат Кокорина: «В СИЗО прочитал 40 книжек. Это не наше место, мы не такие преступники»
Sport24.ruвчера в 15:06
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Происшествия
Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обновлено вчера в 10:44
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено вчера в 00:40
Здоровье
6 применений экзоскелетов сегодня и в ближайшем будущем
Характер военных травм и ранений требует применения экзоскелетов, имеющих примерно те же функции, что и в гражданских вариантах.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Общество
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Более 100 тысяч ростовчан могут встать в ряды Бессмертного полка
Обновлено вчера в 07:49
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Девушка пожаловалась на головную боль и оказалась парализована
Элизабет Кей (Elizabeth Kay) вспоминает, как в 2017 году шла в сторону дома и внезапно почувствовала острую головную боль.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Помпео допустил сотрудничество с Россией по некоторым вопросам
Госсекретарь США Майк Помпео выразил готовность американской стороны сотрудничать с Россией по вопросам, в которых интересы двух государств пересекаются.
Обновлено вчера в 23:06
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал
Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в "Игре престолов" в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Половина жителей России не представляют жизнь без интернета
Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 48% россиян не могут представить себе жизнь без интернета.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Сотрудники ресторана в Берлине отказались принимать у себя лидеров АдГ
Сотрудники расположенного в Берлине итальянского ресторана Bocca di Bacco отказались принимать у себя членов правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет газета Die Welt 7 мая.
Обновлено в 00:44
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы
Международное сообщество должно найти возможности для политического диалога в Венесуэле, никакого военного вмешательства быть не должно, считает глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини.
Обновлено в 00:13
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Общество
Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala
Вышла Гага на красную дорожку под руку с Брендоном Максвеллом, своим другом и дизайнером всех нарядов, продемонстированных ею в этот вечер.
Обновлено в 00:15
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Баскетбол
«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»
Обновлено в 00:10
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:08