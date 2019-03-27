Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкойРБК 09:09

Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке. Об этом РБК заявил его брат Михаил Дворкович.

Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой

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