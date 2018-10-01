Футбол
Брат Дибалы: Пауло не единственный, кто покинет «Ювентус» летомЧемпионат 00:02
Не могу сказать, куда он перейдёт, но есть большая вероятность, что уйдёт из этого клуба. Он не чувствует себя здесь счастливым, многим другим игрокам тоже некомфортно в «Ювентусе». Он будет не единственным, кто покинет клуб летом.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.
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Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
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Футбол
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Обновлено в 11:14
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Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
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Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:56