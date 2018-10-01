Брат Дибалы: Пауло не единственный, кто покинет «Ювентус» летомЧемпионат 00:02

Не могу сказать, куда он перейдёт, но есть большая вероятность, что уйдёт из этого клуба. Он не чувствует себя здесь счастливым, многим другим игрокам тоже некомфортно в «Ювентусе». Он будет не единственным, кто покинет клуб летом.

Брат Дибалы: Пауло не единственный, кто покинет «Ювентус» летом

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