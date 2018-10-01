Футбол

Брат Дибалы: Пауло не единственный, кто покинет «Ювентус» летомЧемпионат 00:02

Не могу сказать, куда он перейдёт, но есть большая вероятность, что уйдёт из этого клуба. Он не чувствует себя здесь счастливым, многим другим игрокам тоже некомфортно в «Ювентусе». Он будет не единственным, кто покинет клуб летом.
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Дибала лайкает в Инстаграме просьбы остаться в «Ювентусе»

Soccer.ru08:53

Брат Дибалы считает, что футболист покинет «Ювентус» по окончании сезона

RT на русском03:31

Брат Дибалы: Пауло не единственный, кто покинет «Ювентус» летом

Чемпионат00:02

Брат Дибалы: «Пауло будет не единственным, кто покинет „Ювентус“ этим летом»

Матч ТВ01:23

Брат Дибалы: «Пауло будет не единственным, кто покинет „Ювентус“ этим летом»

Sportbox.RU01:23

Брат Дибалы заявил, что Пауло покинет «Ювентус»

Sport.ru03:29

Брат Дибалы считает, что форвард покинет «Ювентус» летом

Спорт-Экспресс01:30
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады о назначении его инаугурации на 20 мая.
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Общество

В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая

На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
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Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства детской площадки в Рязани, назвав ее "криминальной историей" и "наглостью", в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
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В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
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Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
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Samsung рассказала об обновленном Galaxy Fold

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Павел Дуров раскритиковал WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол

Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак»

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Авто

Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен

В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.
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Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
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Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
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Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
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Происшествия

В Горелово маршрутка с пассажирами влетела в дерево

Маршрутка с полным салоном пассажиров влетела в дерево на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в Горелово.
Обновлено в 06:40
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
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Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

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В Москве задержали финансиста ИГИЛ

В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
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На компьютерных играх в РФ появится возрастная маркировка

Бокова отметила, что сейчас маркируются только игры, продаваемые "на дисках, материальных носителях".
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Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

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АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
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В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии

Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
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Путин поддержал бесплатное питание для школьников

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В Сети обнаружили базу данных с паспортами российских туристов

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Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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