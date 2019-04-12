Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновникомМатч ТВ 13:49
Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл на судебном заседании признал свою вину за драку с участием чиновника Минпромторга Дениса Пака.
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Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено в 10:23
Футбол
«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 16:14
Политика
Савченко сравнила Порошенко и Януковича
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Задержан экс-глава головного предприятия Роскосмоса
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 24 апреля задержали бывшего и.о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в Роскосмос) Дмитрия Панова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Политика
Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН
Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.
Обновлено в 18:08
Политика
Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Для жителей ЛНР и ДНР упростили процесс получения российских паспортов.
Обновлено вчера в 08:34
Здоровье
Как месяц рождения влияет на характер и здоровье волгоградцев
Специалисты уверены, что месяц, в котором мы рождаемся, накладывает отпечаток не только на нашу личность, но и на здоровье.
Обновлено в 07:13
Футбол
Трабукки: Каррера готов вернуться в «Спартак»
Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, сказал, что итальянский специалист будет рад снова возглавить красно-белых.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной
В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.
Обновлено в 18:08
Политика
The American Interest (США): Россия — не соперница из разряда великих держав (The American Interest)
Россия же, в отличие от Китая, не подходит под определение великой державы ни по каким меркам, за исключением ее ядерного арсенала и территории.
Обновлено в 18:03
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Общество
Дивный сад
Как делили скандальный тендер мичуринского детского сада В Северной Осетии активно ведется строительство социальных объектов, что стало, пожалуй, главной заслугой нынешней власти.
Обновлено в 14:00
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Зеленский сменил имя на Facebook с русского на украинское
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил свое имя на страничке в Facebook с русского на украинское.
Обновлено в 09:54
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 11:56
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
«Овод» для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
Военно-морской флот принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде
В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.
Обновлено в 06:31
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Коалиция США признала вину в гибели почти 1300 жителей Сирии и Ирака
В результате ударов, нанесенных возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии и Ираке был убит 1291 мирный житель.
Обновлено в 17:29
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40