Футбол
Защитник «Зенита» Иванович может стать игроком клуба Саудовской АравииГазета.Ru 06:04
Защитник петербургского "Зенита" Бранислав Иванович может перейти в клуб Саудовской Аравии, сообщает "Советский спорт". По информации UNO, одна из команд этой страны предлагает сербскому футболисту контракт с зарплатой €6-8 млн.
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