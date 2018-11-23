Футбол

Бранислав Иванович заявил, что без Кокорина в «Зените» нет футбола
Капитал страны
04:44

Футболист питерского «Зенита» Бранислав Иванович высказал свое мнение по поводу ареста коллеги по команде Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО «Бутырка», сообщает РИА Новости. Как считает сербский защитник, отсутствие этого игрока сказывается на игре команды.
Капитал страны04:44
Бранислав Иванович
В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году. В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы, сразу стал давать результат. Мы все очень ждём его. С ним гораздо легче.
— Бранислав Иванович, сербский футболистПетербургский дневник 02:59
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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