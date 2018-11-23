Футбол
Бранислав Иванович заявил, что без Кокорина в «Зените» нет футбола
Бранислав Иванович заявил, что без Кокорина в «Зените» нет футболаКапитал страны04:44
Футболист питерского «Зенита» Бранислав Иванович высказал свое мнение по поводу ареста коллеги по команде Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО «Бутырка», сообщает РИА Новости. Как считает сербский защитник, отсутствие этого игрока сказывается на игре команды.
Капитал страны04:44
В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году. В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы, сразу стал давать результат. Мы все очень ждём его. С ним гораздо легче.
— Бранислав Иванович, сербский футболистПетербургский дневник 02:59
с чего всё началось
Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович рассказал корреспонденту РИА Новости Сергею Яременко, почему еще до чемпионата мира верил в Артема Дзюбу, по какой причине его экс-одноклубник по "Челси" Джон Терри не перешел в московский "Спартак", и когда Клаудио Маркизио сможет раскрыться в "Зените" на 100%.РИА Новости01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Футбол
«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве
Обновлено в 06:32
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»
Обновлено в 06:33
Футбол
Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 06:35
Футбол
Тевес спас выбежавшего на поле фаната от охраны
Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от охраны.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане
Обновлено в 05:46
Футбол
Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»
Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
Обновлено в 05:37
Футбол
Ругани может перейти из «Ювентуса» в «Рому»
Обновлено в 06:32
Футбол
Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 05:49
Футбол
Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»
Обновлено в 04:44
Футбол
ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:24
Футбол
«Зенит» реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч со «Славией»
Пресс-служба "Зенита" информирует о том, что клуб реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией".
Обновлено в 05:53
Футбол
«Спартак» интересуется Меркуловым, Скопинцевым и Черновым
«Спартак» намерен усилить позиции крайних защитников в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 03:26
Футбол
Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии
Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
Обновлено в 02:54
Футбол
Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поучаствует в акции против насилия над женщинами.
Обновлено в 05:28
Футбол
Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 03:07