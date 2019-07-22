Футбол

Бранислав Иванович отметил, что игра против «Сочи» была тяжелойНевские Новости вчера в 20:27

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от игры против «Сочи» во втором туре чемпионата России, а также от стадиона «Фишт», где 21 июля и состоялся матч, сообщает Чемпионат. Иванович отметил, что игра была тяжелой.
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Сербский футболист, защитник, капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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