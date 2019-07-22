Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от игры против «Сочи» во втором туре чемпионата России, а также от стадиона «Фишт», где 21 июля и состоялся матч, сообщает Чемпионат. Иванович отметил, что игра была тяжелой.

Бранислав Иванович отметил, что игра против «Сочи» была тяжелой

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 80 Число пострадавших от отравления едой из автоматов в Москве выросло до 80 человек.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково» Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.

Музыка Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови» Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».

Политика Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".

Армия и оружие Волгоградцы активно выбирают службу по контракту Почти 700 волгоградцев с начала 2019 года поступили на военную службу по контракту в воинских частях Южного военного округа, которые дислоцированы в Волгограде и области.

Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Футбол Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Шоу-бизнес Оксана Федорова трогательно поздравила дочку с днем рождения Вместе со своим супругом Андреем Бородиным экс-«Мисс Вселенная» растит сына Федора и дочку Елизавету.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Политика Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

Технологии Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».

Шоу-бизнес Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.

Футбол Месси сыграл в футбол с детьми на пляже Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол с детьми, находясь в отпуске на островах Антигуа и Барбуда.

Политика Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Николая Королёва.

Шоу-бизнес Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы Многие поклонники отмечают, что в последнее время Пелагея заметно похудела и стала лучше выглядеть. На днях певице исполнилось 33 года.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Политика Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами» Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Экономика Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.

Политика Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Общество ФСИН попросил повысить зарплату сотрудникам младшего и среднего звена Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит Минфин РФ выделить дополнительное финансирование для повышения зарплат сотрудникам младшего и среднего звена.