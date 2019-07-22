Футбол
Бранислав Иванович отметил, что игра против «Сочи» была тяжелойНевские Новости вчера в 20:27
Иван Миладинович
|29′
|30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
|43′
|46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
|46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
|59′
|65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
|72′
|83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
|88′
Магомед Оздоев
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
12
Заболотный
34
Маргасов
13
Кудряшов
25
Новосельцев
20
Юрганов
24
Набиуллин
87
Карапетян
15
Цаллагов
7
Песегов
55
Казаев
77
Полоз
99
Лунев
49
Терентьев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
11
Дриусси
5
Барриос
22
Дзюба
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от игры против «Сочи» во втором туре чемпионата России, а также от стадиона «Фишт», где 21 июля и состоялся матч, сообщает Чемпионат. Иванович отметил, что игра была тяжелой.
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