Футбол

Бранислав Иванович объяснил, почему «Зенит» проиграл «Вильярреалу»Петербургский дневник вчера в 23:21

Зенит — Вильярреал
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
14′
Жауме Коста
33′
Висенте Иборра
Сердар Азмун
35′
Вильмар Барриос
38′
64′
Жерар Морено
69′
Мигелон Льямбрич
71′
Ману Морланес
Роберт Мак
Олег Шатов
72′
72′
Ману Морланес
Сантьяго Касерес
Сердар Азмун
Эрнани
75′
Игорь Смольников
76′
78′
Пабло Форнальс
Санти Касорла
85′
Жерар Морено
Карлос Бакка
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
88′
Подопечные Сергей Семака уступили со счетом 1:3. Единственный мяч за сине-бело-голубых забил Сердар Азмун. Игру прокомментировал капитан «Зенита» Бранислав Иванович, который отметил, что команда первые 25 минут контролировала ход матча, а затем пропустили со штрафного.
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