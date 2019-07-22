Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями о матче второго тура российской футбольной Премьер-лиги, в котором петербуржцы на выезде обыграли «Сочи». По словам серба, игра оказалась непростой для сине-бело-голубых.

Политика Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию об "исчезновении" генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщает РИА "Новости".

Космос Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза» ВВС США обнаружили неизвестный объект на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ".

Энергетика «Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока» В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».

Политика Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей» Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».

Здоровье Популярные мифы о женской груди перечислили специалисты Специалисты перечислили популярные мифы о женской груди, которые не имеют никакого отношения к реальности.

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Спорт Ефимова вышла в финал 100-метровки брассом с лучшим результатом Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал 100-метровки брасом на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.

Политика ОБСЕ: На выборы в Раду повлияли олигархи Глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонссон заявил о сильном влиянии олигархов на финансирование избирательной кампании на выборах в Верховную раду.

Политика Партия «Слуга народа» набирает 42,76% после обработки 75% протоколов Партия президента Украины «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,76% голосов после обработки 75,22% электронных протоколов в понедельник, 22 июля.

Экономика Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Кино «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.

Происшествия В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву, сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Происшествия На Урале проверяют дом, в котором взорвался газ Как ранее сообщало РЕ, газ взорвался днём. Хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован. Всего в доме имеется восемь квартир.

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.

Политика Госсекретарь США рассказал о пользе твитов Трампа Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сообщения президента страны Дональда Трампа в Twitter являются очень полезными и помогают доносить американскую позицию до других государств.

Наука Новая геотермальная батарея напрямую преобразует тепло в электричество Идея состоит в том, что тепло в земле возбуждает электроны в полупроводнике, заставляя их переходить в батарею.

Театры Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.

Общество Навальный нашел у телеведущего Соловьева вид на жительство в Италии Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у телеведущего Владимира Соловьева вид на жительство в Италии.

Происшествия Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.

Кино Объявлено о закрытии сериала «Воронины» Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.