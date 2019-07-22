Футбол
Бранислав Иванович назвал матч «Зенита» против ФК «Сочи» непростымПетербургский дневник вчера в 23:54
Иван Миладинович
|29′
|30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
|43′
|46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
|46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
|59′
|65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
|72′
|83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
|88′
Магомед Оздоев
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
12
Заболотный
34
Маргасов
13
Кудряшов
25
Новосельцев
20
Юрганов
24
Набиуллин
87
Карапетян
15
Цаллагов
7
Песегов
55
Казаев
77
Полоз
99
Лунев
49
Терентьев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
11
Дриусси
5
Барриос
22
Дзюба
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями о матче второго тура российской футбольной Премьер-лиги, в котором петербуржцы на выезде обыграли «Сочи». По словам серба, игра оказалась непростой для сине-бело-голубых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бранислав Иванович назвал матч «Зенита» против ФК «Сочи» непростым
Петербургский дневниквчера в 23:54
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
Обновлено в 08:23
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Общество
Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет
Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Алуште закрыли детский лагерь «Берег» из-за санитарных нарушений
В территориальном отделе по городу Алуште Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю РИА Новости Крым рассказали о выявленных нарушениях на пищеблоке лагеря «Берег».
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Музыка
Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400
Россия и Турция ведут переговоры по вопросам лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:38
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Футбол
Кокорин и Мамаев «устроились» швеями за 11 тысяч рублей в месяц
Футболисты в заключении трудятся по шесть дней в неделю. Александр Кокорин и Павел Мамаев трудятся в швейном цеху белгородской тюрьмы.
Обновлено в 02:12
Космос
Уфолог нашел на Луне 20-километровый корабль пришельцев
Скотту Уорингу, известному специалисту в области уфологии, удалось найти на лунной поверхности корабль пришельцев, длина которого составляет почти двадцать километров.
Обновлено 20 июля в 04:00
Авто
Названы российские цены на семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander
Компания Mitsubishi объявила российские цены на семиместную версию кроссовера Outlander.
Обновлено в 05:20
Игры
Respawn будет бороться с консольными игроками, которые используют мышь и клавиатуру в Apex Legends
Respawn планирует бороться с игроками в Apex Legends, которые используют мышь и клавиатуру при игре на консолях.
Обновлено в 09:19
Политика
Трамп назвал ложью сообщения Ирана об аресте «шпионов» ЦРУ
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщение властей Ирана об аресте 17 «шпионов» американского Центрального разведывательного управления.
Обновлено в 09:24
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
НВО представил первый трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Сирийские С-300 открыли огонь по неопознанной воздушной цели
Сегодня ночью стало известно о том, что сирийские системы противовоздушной обороны С-300, дислоцированные в районе города Масьяф, открыли огонь по неопознанной воздушной цели.
Обновлено в 00:41
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 08:10
Космос
Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию
Обновлено в 05:03
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве
Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время выступления в Центре цирковых искусств в московском районе Измайлово.
Обновлено в 08:55
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Технологии
В России остановлено производство двигателей для ракет «Протон»
НПО Энергомаш сообщил, что произвел двигатели для всех заказанных ракет "Протон-М" и прекращает их производство, сообщает РИА "Новости" Как заявил директор предприятия Игорь Арбузов, создан необходимый задел для того, чтобы собирать ракеты для завершения этой программы.
Обновлено в 07:30
Политика
Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решены
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в целом по стране задачи продовольственной безопасности решены.
Обновлено в 08:36
Футбол
«Арсенал» и «Нефтчи» рассудят албанцы
Стали известны арбитры на первый матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и "Нефтчи" из Азербайджана.
Обновлено в 09:01