Футбол

Бранислав Иванович назвал матч «Зенита» против ФК «Сочи» непростымПетербургский дневник вчера в 23:54

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями о матче второго тура российской футбольной Премьер-лиги, в котором петербуржцы на выезде обыграли «Сочи». По словам серба, игра оказалась непростой для сине-бело-голубых.
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