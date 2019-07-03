Футбол
Иванович назвал игру за Суперкубок очень важной для «Зенита»Sport.ru 05:13
Иванович заявил, что игра на Суперкубок важна для Зенита. Это битва за трофей, а все футболисты хотят выигрывать. Зенит хорошо подготовился к этому матчу, Иванович не готов сказать, что игроки готовы на 100%, но этого должно быть достаточно, чтобы бороться за трофей.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:24, Вашингтон
Экономика
Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Заслуженный преподаватель МГУ найден мертвым
«В понедельник, 1 июля, в квартире на Ленинском проспекте обнаружено тело 80-летнего Г. Судьина с гнилостными изменениями», — сказал источник правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
Обновлено в 05:17
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Сегодня, 3 июля, на пленарном заседании Ивановской городской думы депутаты избрали главу города Иваново.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Беглов: погибшие на подлодке моряки служили в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие на подлодке моряки были закреплены за петербургской воинской частью.
Обновлено в 04:42
Наука
Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике
Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров поддержал потерявшего отца Николая Баскова
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Политика
СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено вчера в 09:58
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Финансы
Минфин с 5 июля по 6 августа купит валюту на 231 млрд рублей
Операции будут проводиться в период с 5 июля 2019 года по 6 августа 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 10,0 млрд руб.
Обновлено в 05:02
Политика
Власти США одобрили акцию протеста в Вашингтоне 4 июля
Власти США одобрили заявку активистов американского антивоенного движения CodePink на проведение акции протеста в Вашингтоне в День независимости 4 июля, однако отказались согласовать запуск в воздух огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Швеции после драки задержали рэпера A$AP Rocky
Рэпер A$AP Rocky задержан после драки в центре Стокгольма в минувшие выходные.
Обновлено в 04:54
Транспорт
Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Общество
Япония запускает систему автоматического таможенного контроля
Из-за наплыва иностранных туристов, таможенные процедуры часто проходят очень медленно, что заставляет приезжих долго стоять в длинных очередях в аэропортах Японии.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Россия платить долг по взносам в ПАСЕ не должна, считают в Совфеде
По словам зампреда комитета по международным делам Владимира Джабарова, Россия в период с 2017 по 2018 не принимала участия в сессиях Парламентской ассамблеи, и не могла влиять каким-либо образом на её решения, поэтому и взносов за эти годы быть не должно.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Корпорация «Иркут» купит 40 американских двигателей для МС-21
В 2009 году подразделение американской фирмы компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21.
Обновлено вчера в 11:15