Футбол
Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию»Матч ТВ вчера в 10:26
Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Контракт игрока сборной Германии рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
Обновлено вчера в 06:02
Футбол
«Локомотив» победил «Урал» и получил Кубок России
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Политика
Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов
Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов 21 июля 2019 года.
Обновлено 21 мая в 12:30
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400
Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию о том, что США требуют аннулировать закупку С-400 у России к концу первой недели июня.
Обновлено в 01:14
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Происшествия
На Шри-Ланке установили личности всех совершивших теракты смертников
Полиция Шри-Ланки установила личности всех девятерых смертников, которые совершили серию терактов в храмах и отелях страны 21 апреля, сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:20
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено 21 мая в 09:41
Здоровье
Отдельным категориям медработников могут вернуть доплату за вредность
Член думского Комитета по охране здоровья Александр Петров заявил, что нужно вернуть доплату за вредные условия работы медикам, которые работают с оборудованием, дающим излучение.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко: «На днях была рвота с кровью»
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Энергетика
Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года
Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.
Обновлено вчера в 20:27
Энергетика
Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте Новатэка
Переговоры о вхождении Saudi Aramco в СПГ-проект НОВАТКа «Арктик СПГ-2» прекращены, сообщили «Ведомостям» четыре источника.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора
Рауф Арашуков ожидал, что Совет федерации прекратит его полномочия сенатора.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
В России выросла доля овощей с нитратами в 2018 году
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено вчера в 22:43
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Эксперты МВФ прибыли в Киев 21 мая. Миссия должна была принять решение о выделении Украине нового денежного транша в $1,3 млрд.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденное против него дело
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой переложить ответственность с России на него.
Обновлено вчера в 12:33
Хоккей
Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением
Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».
Обновлено вчера в 15:21
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 21:10