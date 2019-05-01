Футбол

Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию»Матч ТВ вчера в 10:26

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Контракт игрока сборной Германии рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Брандт перешел из «Байера» в дортмундскую «Боруссию» (фото)

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Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Брандта

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«Боруссия» Д объявила о переходе Брандта

Бомбардир.рувчера в 11:24

Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию»

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«Боруссия» объявила о переходе Брандта

Спорт-Экспрессвчера в 10:08

Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию»

Sportbox.RUвчера в 10:26

«Боруссия» Д подписала хавбека «Байера» Брандта

Sports.ruвчера в 10:14
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Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
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Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов 21 июля 2019 года.
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Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Политика

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Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
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Полиция Шри-Ланки установила личности всех девятерых смертников, которые совершили серию терактов в храмах и отелях страны 21 апреля, сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:20
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Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

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Обновлено 21 мая в 09:41
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Член думского Комитета по охране здоровья Александр Петров заявил, что нужно вернуть доплату за вредные условия работы медикам, которые работают с оборудованием, дающим излучение.
Обновлено вчера в 16:32
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Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
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У бизнесмена из «Дома-2» Антона Гусева объявился внебрачный сын

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Шоу-бизнес

Беременная Катя Колисниченко: «На днях была рвота с кровью»

Обновлено вчера в 17:00
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
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Энергетика

Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года

Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.
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Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте Новатэка

Переговоры о вхождении Saudi Aramco в СПГ-проект НОВАТКа «Арктик СПГ-2» прекращены, сообщили «Ведомостям» четыре источника.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора

Рауф Арашуков ожидал, что Совет федерации прекратит его полномочия сенатора.
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Обновлено в 00:21
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США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

В России выросла доля овощей с нитратами в 2018 году

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено вчера в 22:43
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Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
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В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка

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Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Эксперты МВФ прибыли в Киев 21 мая. Миссия должна была принять решение о выделении Украине нового денежного транша в $1,3 млрд.
Обновлено вчера в 04:03
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Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

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Порошенко прокомментировал возбужденное против него дело

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой переложить ответственность с России на него.
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