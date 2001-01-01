Футбол

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»Советский спорт 14:38

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
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СМИ: Брандт на этой неделе пройдет медосмотр в «Боруссии»

Матч ТВ15:28

Хавбек «Байера» Брандт переходит в «Боруссию»

Sports.ru14:18

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Советский спорт14:38

СМИ: Брандт пройдет медосмотр в «Боруссии» на этой неделе

Спорт-Экспресс13:04

Bild: «Боруссия» согласовала трансфер Брандта

Бомбардир.ру15:20

СМИ: Брандт на этой неделе пройдет медосмотр в «Боруссии»

Sportbox.RU15:28
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Гаджеты

Microsoft может лишить Huawei обновлений Windows

Ноутбуки без обновлений Компания Huawei, 20 мая 2019 г. столкнувшаяся с отказом от сотрудничества со стороны американских компаний Google, Qualcomm и Intel, может получить схожее заявление и со стороны Microsoft.
Обновлено в 05:19
Хоккей

Швеция — Россия 2:7 (3-й период)

Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M20 выходит в России

Обновлено в 08:05
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено в 09:40
Футбол

Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре

Компани за 11 лет в Манчестер Сити провел 360 матчей за команду (20 голов) и выиграл 12 титулов.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Происшествия

Следствие раскрыло хищение 25 млрд рублей у «Нота-Банка»

Следствие раскрыло хищение 25 миллиардов рублей у "Нота-Банка", передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

Обновлено вчера в 13:58
Здоровье

Врачи из Санкт-Петербурга хотят переехать в Дербент

Глава отметил, что теперь отпадет необходимость ездить в Санкт-Петербург на консультацию.
Обновлено в 07:55
Политика

Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали

Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский объяснил, почему распустил Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством парламента и фракций рассказал, что решил распустить Верховную раду из-за того, что ей недостаточно доверяют граждане.
Обновлено в 10:04
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала

Обновлено в 14:51
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Общество

Parisien: умер изобретатель укладки волос с помощью фена Патрик Алес

Как напоминает издание, в 1964 году именно он придумал известную всем сегодня процедуру укладки с помощью фена, которая заключается в расчесывании влажных волос с одновременной сушкой их феном, благодаря чему прическе придается временная форма.
Обновлено в 13:29
Хоккей

Латвия завершила выступление на ЧМ уверенной победой над Норвегией

Сборная Латвии уверенно обыграла команду Норвегии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 12:32
Интернет

Microsoft выпустила следующее крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.
Обновлено в 14:32
Политика

Попытка захвата власти происходит в Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в республике происходит попытка захвата власти, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Экономика

«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Здоровье

Санавиация Приморья провела в небе свыше 200 часов с начала года

Обновлено в 14:38
Происшествия

Смерч в Польше повредил более сотни домов

Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
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Юлиан Брандт
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Немецкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Байер 04» и сборной Германии.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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