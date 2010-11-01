Футбол

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»Советский спорт 14:38

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
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Источник: Брандт перейдёт в «Боруссию» Д за € 25 млн

Чемпионат19:10

Хавбек «Байера» Брандт переходит в «Боруссию»

Sports.ru14:18

СМИ: Брандт на этой неделе пройдет медосмотр в «Боруссии»

Матч ТВ15:28

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Советский спорт14:38

СМИ: Брандт пройдет медосмотр в «Боруссии» на этой неделе

Спорт-Экспресс13:04

Bild: «Боруссия» согласовала трансфер Брандта

Бомбардир.ру15:20

СМИ: Брандт на этой неделе пройдет медосмотр в «Боруссии»

Sportbox.RU15:28
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:15, Ашберн
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Происшествия

МВД хочет конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД России предложило правительству внести поправки в законодательство, предусматривающие конфискацию автомобилей у водителей за пьяное вождение.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

Forbes представил рейтинг самых перспективных граждан РФ до 30 лет

Обновлено в 02:38
Футбол

Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1), благодаря которой его клуб вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено в 20:43
Происшествия

В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж

Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено в 21:56
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено в 16:42
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву

Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Политика

Ляшко и Геращенко назвали дату досрочных выборов в Верховную Раду

Лидер "Радикальной партии" уже не сомневается, что 22 мая президент Украины подпишет указ о роспуске ВРУ, а значит 22 июля должны состояться досрочные выборы в Парламент.
Обновлено в 06:59
Политика

И.о. главы Минздрава Украины призвала выгнать Россию из Совбеза ООН

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено в 20:39
Общество

Памятник Кобзону открыли в Москве

Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.
Обновлено в 11:23
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Хоккей

Воробьев: «Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно»

Обновлено в 17:54
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Политика

Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию

Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 18:57
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.
Обновлено в 21:33
Здоровье

Два литра воды в день могут привести к отравлению

В основе убеждения, что надо пить не меньше двух литров воды в день, лежит давняя (1945 года) рекомендация американской государственной организации Food and Nutrition Board.
Обновлено в 14:31
Музыка

Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве

На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Хоккей

Владислав Картаев: «„Салават“ мне как родной, к тому же, моя жена уфимка»

Напомним, нападающий уже выступал за «Салават» в сезоне-2010/11. В сезоне-2018/19 27-летний форвард выступал за «Локомотив».
Обновлено в 20:18
Армия и оружие

Боевики начали наступление на позиции правительственных сил Сирии

Обновлено в 15:14
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Немецкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Байер 04» и сборной Германии.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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