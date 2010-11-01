Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»Советский спорт 14:38

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.

Происшествия МВД хочет конфисковывать машины у пьяных водителей МВД России предложило правительству внести поправки в законодательство, предусматривающие конфискацию автомобилей у водителей за пьяное вождение.

Футбол Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1), благодаря которой его клуб вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.

Происшествия В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.

Энергетика Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Шоу-бизнес Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.

Происшествия Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.

Политика Ляшко и Геращенко назвали дату досрочных выборов в Верховную Раду Лидер "Радикальной партии" уже не сомневается, что 22 мая президент Украины подпишет указ о роспуске ВРУ, а значит 22 июля должны состояться досрочные выборы в Парламент.

Политика И.о. главы Минздрава Украины призвала выгнать Россию из Совбеза ООН В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.

Общество Памятник Кобзону открыли в Москве Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.

Авто В продаже появились новые ЗИЛ-133 В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.

Авто УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».

Политика Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.

Кино Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.

Армия и оружие США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400 США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.

Общество СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.

Общество Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.

Здоровье Два литра воды в день могут привести к отравлению В основе убеждения, что надо пить не меньше двух литров воды в день, лежит давняя (1945 года) рекомендация американской государственной организации Food and Nutrition Board.

Музыка Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении» Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.