Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»Советский спорт 14:38
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:15, Ашберн
Происшествия
МВД хочет конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД России предложило правительству внести поправки в законодательство, предусматривающие конфискацию автомобилей у водителей за пьяное вождение.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол
Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1), благодаря которой его клуб вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Происшествия
В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж
Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено в 21:56
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено в 16:42
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву
Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Политика
Ляшко и Геращенко назвали дату досрочных выборов в Верховную Раду
Лидер "Радикальной партии" уже не сомневается, что 22 мая президент Украины подпишет указ о роспуске ВРУ, а значит 22 июля должны состояться досрочные выборы в Парламент.
Обновлено в 06:59
Политика
И.о. главы Минздрава Украины призвала выгнать Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено в 20:39
Общество
Памятник Кобзону открыли в Москве
Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.
Обновлено в 11:23
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Хоккей
Воробьев: «Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно»
Обновлено в 17:54
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Политика
Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию
Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.
Обновлено в 21:33
Здоровье
Два литра воды в день могут привести к отравлению
В основе убеждения, что надо пить не меньше двух литров воды в день, лежит давняя (1945 года) рекомендация американской государственной организации Food and Nutrition Board.
Обновлено в 14:31
Музыка
Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»
Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Происшествия
Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве
На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Хоккей
Владислав Картаев: «„Салават“ мне как родной, к тому же, моя жена уфимка»
Напомним, нападающий уже выступал за «Салават» в сезоне-2010/11. В сезоне-2018/19 27-летний форвард выступал за «Локомотив».
Обновлено в 20:18