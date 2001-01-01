Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»Советский спорт вчера в 14:38
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
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Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
Кикнадзе: вариант лимита на легионеров «8+17» в РПЛ выглядит наиболее оптимальным
Вариант с восемью иностранцами и 17 россиянами в заявке клуба на сезон выглядит наиболее оптимальным из возможных изменений лимита на легионеров.
Обновлено 20 мая в 07:48
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Транспорт
В России прекращена эксплуатация пассажирского самолёта Ту-134
Последний рейс был совершён из Мирного в Новосибирск. Самолёт будет передан в музей авиации местного аэропорта.
Обновлено в 02:31
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во вторник в Милане встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Коломойский рассказал, как поздравил Зеленского с инаугурацией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что не встречался лично с новым президентом страны Владимиром Зеленским, но поздравил его со вступлением в должность по СМС.
Обновлено вчера в 19:43
Транспорт
В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов
Возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов проработает Минтранс России совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА).
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Магнитогорске потушили пожар в цехе
Позже площадь пожара в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске была локализована на двух тысячах квадратных метров, эвакуированы 16 человек, пострадавших нет.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви
В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Екатеринбург попал в топ-10 самых хамских городов России
По данным социологов из ZOOM MARKET на вершине рейтинга самых хамских городов оказались Пермь, Челябинск и Саратов.
Обновлено в 01:25
Наука
Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание
Обновлено в 01:15
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В Рязанской области прошел «День допризывника»
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.
Обновлено в 02:34
Политика
Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию
Обновлено вчера в 07:24
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Гаджеты
Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android
Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено вчера в 05:32
Здоровье
Первый на Дальнем Востоке «Сад Победы» появился во Владивостоке
Приморский край первым из регионов Дальнего Востока присоединился к всероссийскому проекту "Сады Победы", сообщает в среду пресс-служба краевой администрации.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В Красном Селе родители оставили 7-месячного ребенка без присмотра
Вчера, 21 мая, около 17 часов в экстренные службы позвонили горожане и сообщили о том, что в квартире жилого дома на улице Бабушкина в Красном Селе находится малыш без присмотра.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41