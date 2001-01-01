Футбол

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»Советский спорт вчера в 14:38

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
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Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Советский спортвчера в 14:38

Источник: Брандт перейдёт в «Боруссию» Д за € 25 млн

Чемпионатвчера в 19:10

СМИ: Брандт на этой неделе пройдет медосмотр в «Боруссии»

Матч ТВвчера в 15:28

«Боруссия» согласовала трансфер Брандта

Евро-футбол.ру01:47

СМИ: Брандт пройдет медосмотр в «Боруссии» на этой неделе

Спорт-Экспрессвчера в 13:04

Bild: «Боруссия» согласовала трансфер Брандта

Бомбардир.рувчера в 15:20

Хавбек «Байера» Брандт переходит в «Боруссию»

Sports.ruвчера в 14:18
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Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара

Обновлено в 05:29
Игры

Sony: Death Stranding и ещё два ААА-эксклюзива точно выйдут на PS4

Речь идёт о The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima и Death Stranding.
Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией

По словам чиновника, на референдум вынесут вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:30
Транспорт

Трассу Солнцево-Бутово-Видное достроят в 2023 году

Магистраль Солнцево-Бутово-Видное проходит от Боровского до Киевского шоссе, далее - через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, а затем через Бутово до Варшавского шоссе и города Видное.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Из детского сада на улице Савушкина госпитализировали ребенка

По словам медиков, днем во вторник, в приемном покое оказалась девочка 2013 года рождения, которую привезли из детского сада на улице Савушкина.
Обновлено в 03:34
Футбол

Семин считает, что Кубок важен для всех команд

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.
Обновлено в 03:46
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Экономика

Страны ЕАЭС недополучили $1 млрд налогов от нелегальных сигарет

За 2018 год страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недополучили около $1 млрд налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции, подсчитали аналитики консалтинговой компании KPMG (результаты расчета есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Зеленский внес в Раду свой первый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Экономика

ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний

По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Авиакомпанию «Ай Флай» оштрафовали за взятку представителю Росавиации

Суд оштрафовал авиакомпанию "Ай Флай" на 21,6 млн рублей за дачу взятки представителю Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Политика

В Австрии СМИ назвали экспертов, которые могут войти в переходное правительство

Австрийское издание Kronen Zeitung, вокруг которого развернулся скандал с экс-вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, назвало во вторник имена экспертов, которые могут войти в состав переходного правительства на период работы до досрочных выборов в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента).
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Здоровье

В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице

Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Хоккей

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным

Обновлено в 04:38
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Экономика

Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией

Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Общество

«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО

Обновлено в 03:00
Культура

Международную Букеровскую премию получила писательница из Омана

Джоха Аль-Хартхи, писатель и преподаватель из Омана, была удостоена Международной Букеровской премии 2019 года за книгу "Небесные тела".
Обновлено вчера в 17:36
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Немецкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Байер 04» и сборной Германии.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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