Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК вчера в 06:21
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Общество
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Общество
В мэрии Москвы объявили о строительстве высочайшего жилого дома Европы
Холдинг "Мосинжпроект" начал подготовку к строительству в квартале "Москва-Сити" башни, которая станет самым высоким жилым небоскребом Европы.
Обновлено в 03:52
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
Обновлено вчера в 20:00
Политика
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Космос
В Челябинской области появился Центр поиска и спасения космонавтов
Недавно троицкому отряду выделили в городе собственный офис-штаб. Сейчас в нем заканчиваются ремонтные работы.
Обновлено в 01:09
Общество
Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено в 02:25
Политика
В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген заявил, что страна может стать арктическим игроком.
Обновлено в 04:20
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика
Депутатам посоветовали вовремя «затыкать фонтан»
Представитель Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов посоветовал своим коллегам вовремя «затыкать фонтан» и лучше продумывать свои высказывания.
Обновлено в 04:55
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения
Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Авто
В России все меньше покупают легковые автомобили
Всего в первый месяц лета отечественные дилеры реализовали 151 180 автомобилей, что на 3,3% меньше показателей годичной давности.
Обновлено в 01:42
Футбол
«Чайка» принесла извинения всем настоящим болельщикам «Ростова»
Вышедшая в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) "Чайка" из села Песчанокопского принесла извинения всем настоящим болельщикам "Ростова" за конфликт с клубом.
Обновлено в 04:22
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Авто
Появились изображения модели Mitsubishi Lancer
В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что японский автопроизводитель намерен возродить выпуск модели Mitsubishi Lancer Evolution.
Обновлено в 03:18
Экономика
«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге
«Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Уголовное дело экс-сити-менеджера Сергея Давыдова вернули в Челябинск
Свердловский областной суд сегодня, 5 июля, принял решение о новом рассмотрении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова о хищении средств «Челябинских коммунальных тепловых сетей» (МУП ЧКТС).
Обновлено в 04:24