Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК вчера в 06:21

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов России

Коммерсантъвчера в 13:12

МТС признана самым дорогим российским телеком-брендом по версии Brand Finance

Газета.Ruвчера в 09:47

Назван самый дорогой бренд России

Lenta.ruвчера в 09:46

Сбербанк стал самым дорогим брендом России в 2019 году

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Названы самые дорогие российские бренды

РИА Новостивчера в 07:45

Сбербанк в третий раз подряд стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance

ТАССвчера в 08:23

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

РБКвчера в 06:21
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Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани

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Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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Происшествия

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Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
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Политика

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На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
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С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться

Папа Римский Франциск после личной встречи с главой России Владимиром Путиным в Ватикане попросил его молиться за него.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

В Крыму оценили призыв Лондона о доступе наблюдателей на полуостров

Озвученный представителями властей Великобритании на прошедшей сессии Совета по правам человека ООН призыв к Москве обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека не имеет ничего общего с действительностью, поскольку ничто не мешает последним посетить полуостров.
Обновлено вчера в 04:12
Общество

В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан

В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

Обновлено 02 июля в 09:58
Футбол

Вратарь сборной Чили удалил инстаграм из-за угроз

Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас принял решение удалить инстаграм-аккаунт из-за угроз со стороны болельщиков, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:28
Космос

Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света

При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие

Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео

Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Экономика

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес

Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

Обновлено вчера в 09:30
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Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
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Эль-Шаарави согласился перейти в «Шанхай Шеньхуа»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави дал согласие на переход в китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».
Обновлено в 01:49
Происшествия

Вулканолог рассказал об извержении вулкана Стромболи

Извержения вулкана Стромболи, где накануне погиб турист, в основном безопасны из-за своей маломощности, потому за ними можно наблюдать со стороны с некоторого расстояния, однако после долгого перерыва пробуждение вулкана происходит мощнее, что приводит к подобным ситуациям.
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Происшествия

Мужчина показал на видео странное существо с щупальцами и крыльями

Житель Индонезии показал на видео странное существо, которое ползало у него в доме по потолку, сообщает Daily Mail.
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