Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК 06:21
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Политика
Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Общество
Ученый назвал возможную причину массовой гибели пчел в Удмуртии
Массовая гибель пчел в четырех районах Удмуртии могла произойти из-за применения средств защиты растений в сельском хозяйстве.
Обновлено в 10:48
Экономика
Продаётся всё. Кричевский указал на разочарование российского бизнеса
Экономист Никита Кричевский фиксирует рост продаж готового бизнеса, особенно в крупных городах России.
Обновлено в 02:55
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана
По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.
Обновлено в 06:36
Футбол
Буффон объяснил своё возвращение в «Ювентус»
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Авто
«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»
Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.
Обновлено в 13:40
Политика
Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Футбол
Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»
"Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 12:51
Общество
Карманные часы проданы на аукционе в Лондоне за 4,5 миллиона долларов
Прежний рекорд стоимости продажи часов на аукционе принадлежал другому хронометру Джорджа Дэниэлса, который был продан за 4 миллиона долларов.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед матчем с «Краснодаром-2»
Украинский игрок венгерского ФК «Халадаша» Юрий Габовда оскорбил российскую команду на своей странице в Instagram.
Обновлено в 11:16
Политика
В сети опубликовали слова Вольфа Мессинга о Третьей мировой войне
Вольф Мессинг, чьи пророчества сбывались довольно часто, назвал главных врагов РФ в Третьей мировой войне.
Обновлено в 04:54
Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ
Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено в 09:37
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников
На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Авто
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за год на 10%
Обновлено вчера в 21:02
Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ
Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для расширения территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Здоровье
В 2019 году зафиксирована «катастрофическая» убыль населения
Естественная убыль населения за четыре месяца текущего года составила почти 149 тыс.человек.
Обновлено 02 июля в 23:41