Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК 06:21

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк стал самым дорогим брендом России в 2019 году

Ведомости07:58

МТС признана самым дорогим российским телеком-брендом по версии Brand Finance

Газета.Ru09:47

Назван самый дорогой бренд России

Lenta.ru09:46

Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов России

Коммерсантъ13:12

Названы самые дорогие российские бренды

РИА Новости07:45

Сбербанк в третий раз подряд стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance

ТАСС08:23

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

РБК06:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Космос

Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света

При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 07:46
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия

СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве

Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков

Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Футбол

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России

Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено в 14:14
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Технологии

Сбербанк сообщил о смене главы разработчика своего мессенджера

Генеральным директором компании «Диалог», разработчика платформы для мессенджера Сбербанка, назначена Марина Настасенко, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 07:38
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей

Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Обновлено в 15:12
Происшествия

Задержанный противник храма впервые оправдан в Екатеринбурге

Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о запоях Марины Хлебниковой

Обновлено в 06:45
Политика

Россия предоставила временное убежище семье из Германии

Обновлено в 11:14
Авто

Renault начала продажи купе-кроссовера Renault Arkana в России

Сегодня, 5 июля, в России официально стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana отечественной сборки.
Обновлено в 15:13
Авто

Chevrolet готовит внедорожный минивэн на базе китайского Baojun RM-5

Компания General Motors совместно с автогигантом SAIC готовит к дебюту новый внедорожный компактвэн Baojun RM-5.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

55-летняя Маша Распутина шокировала носом, как у Майкла Джексона

«Майкл Джексон жив!» — написал один из комментаторов под фото, вызвав ожесточенное противостояние фанатов и хейтеров Распутиной.
Обновлено в 11:58
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Политика

Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с ЕС

Россия рассчитывает, что новое руководство Евросоюза будет заинтересовано в восстановлении полноформатных отношений с Москвой.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Названо имя крестной матери наследника Меган Маркл и Принца Гарри

Инсайдеры со стороны пары уже сообщили представителям СМИ, что крестной мамой малыша станет близкая подруга Меган Маркл - Серена Уильямс.
Обновлено в 02:10
Общество

Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек

Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Здоровье

Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой

Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Французский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

Обновлено вчера в 23:59
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Общество

За смартфоны без российского ПО могут штрафовать

Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Общество

Собянин рассказал об идеологии программы «Мой район»

Устранение неравенства и комплексное развитие каждого района Москвы является целью городской программы «Мой район», заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме.
Обновлено в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное