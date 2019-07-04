Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК вчера в 06:21
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Авто
На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72
Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Спорт
Рио-де-Жанейро выбрали столицей Олимпиады за взятку в $2 млн
Обновлено в 03:28
Происшествия
На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку
Школьник выстрелил из пневматического пистолета своего сверстника в свою 14-летнюю подругу и ранил ее в руку.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Назначения и отставки. В Челябинске свой пост покинул Сергей Шумаков
Градоначальник посоветовала Сергею Шумакову покинуть свой пост, что он и сделал.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Мамаева и Кокорина отправили в колонию
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапировали в колонию. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 07:52
Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Крышевавшую вокзалы банду Андрея Читинского поймали в городах России
Участники крупной преступной группировки, контролировавшие железнодорожные перевозки на московских вокзалах, задержаны в ходе совместной операции Следственного комитета (СК) и МВД России.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Число запрещенных профессий для женщин сократилось
Специальности, в которых труд представительниц прекрасного пола категорически запрещен, касается, в частности, профессий, связанных с работой на открытых горных дорогах, прокладкой тоннелей метро или тушением пожаров.
Обновлено вчера в 06:18
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Культура
Найдено единственное интервью с Бэнкси
Журналист телеканала ITV London нашел архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, самым известным анонимным уличным художником, сообщают РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
Обновлено вчера в 17:52
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили
Обновлено в 03:14
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграть у «Торонто»
Шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Торонто».
Обновлено в 01:51
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Обновлено в 03:21
Единоборства
Тренер Хабиба посоветовал Макгрегору взять охрану на турнир в Абу-Даби
Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедов Хавьер Мендес отметил, что ирландец Конор Макгрегор должен привести с собой охрану, если намерен посетить турнир в Абу-Даби.
Обновлено в 02:01