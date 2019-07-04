Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК вчера в 06:21

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Названы самые дорогие российские бренды

РИА Новостивчера в 07:45

МТС признана самым дорогим российским телеком-брендом по версии Brand Finance

Газета.Ruвчера в 09:47

Назван самый дорогой бренд России

Lenta.ruвчера в 09:46

Сбербанк стал самым дорогим брендом России в 2019 году

Ведомостивчера в 07:58

Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов России

Коммерсантъвчера в 13:12

Сбербанк в третий раз подряд стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance

ТАССвчера в 08:23

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

РБКвчера в 06:21
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Авто

На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72

Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Спорт

Рио-де-Жанейро выбрали столицей Олимпиады за взятку в $2 млн

Обновлено в 03:28
Происшествия

На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку

Школьник выстрелил из пневматического пистолета своего сверстника в свою 14-летнюю подругу и ранил ее в руку.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео

Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Назначения и отставки. В Челябинске свой пост покинул Сергей Шумаков

Градоначальник посоветовала Сергею Шумакову покинуть свой пост, что он и сделал.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Мамаева и Кокорина отправили в колонию

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапировали в колонию. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 07:52
Экономика

Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Крышевавшую вокзалы банду Андрея Читинского поймали в городах России

Участники крупной преступной группировки, контролировавшие железнодорожные перевозки на московских вокзалах, задержаны в ходе совместной операции Следственного комитета (СК) и МВД России.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено вчера в 18:39
Общество

Число запрещенных профессий для женщин сократилось

Специальности, в которых труд представительниц прекрасного пола категорически запрещен, касается, в частности, профессий, связанных с работой на открытых горных дорогах, прокладкой тоннелей метро или тушением пожаров.
Обновлено вчера в 06:18
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Культура

Найдено единственное интервью с Бэнкси

Журналист телеканала ITV London нашел архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, самым известным анонимным уличным художником, сообщают РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
Обновлено вчера в 17:52
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено вчера в 07:17
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили

Обновлено в 03:14
Происшествия

Жителей греческого острова Эвбея эвакуируют из-за лесных пожаров

Обновлено в 01:44
Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграть у «Торонто»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Торонто».
Обновлено в 01:51
Общество

Мэрия Екатеринбурга утвердила план застройки правого берега ВИЗа

Обновлено в 02:31
Происшествия

Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением

Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Политика

Украина заявила о желании осваивать Арктику

Обновлено в 03:21
Единоборства

Тренер Хабиба посоветовал Макгрегору взять охрану на турнир в Абу-Даби

Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедов Хавьер Мендес отметил, что ирландец Конор Макгрегор должен привести с собой охрану, если намерен посетить турнир в Абу-Даби.
Обновлено в 02:01
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