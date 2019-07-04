Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК 06:21
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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