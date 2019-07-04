Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК вчера в 06:21

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Сбербанк стал самым дорогим брендом России в 2019 году

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РИА Новостивчера в 07:45

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ТАССвчера в 08:23

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

РБКвчера в 06:21
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
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