Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК вчера в 06:21
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство
Обновлено в 03:42
Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета».
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Авто
Российский авторынок замедлил снижение
Россияне купили в прошлом месяце 151 180 автомобилей, или на 3,3 процента меньше, чем в июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Космос
Лунные и солнечные затмения странно влияют на поведение животных
Обновлено 03 июля в 07:10
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Общество
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе
На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня
Самым продаваемым кроссовером в России в июне 2019 года стала модель Hyundai Creta — жители страны купили 5955 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Суботич подписал 2-летний контракт с дебютантом Бундеслиги «Унионом»
Соглашение 30-летнего серба с новичком Бундеслиги рассчитано до июня 2021 года.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Президент «Байи» подтвердил переход Бекао в «Удинезе»
Защитник «Байи» Родриго Бекао станет игроком «Удинезе». Об этом сообщил президент бразильской команды Гильерме Белинтани.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении
Обновлено вчера в 09:47
Здоровье
Воронежские врачи объяснили рост смертности от рака в регионе
В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.
Обновлено вчера в 16:02
Авто
В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»
Обновлено в 03:13
Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Многодетный Оскар Кучера не понимает тех, кто не хочет рожать детей
Известный российский телеведущий Оскар Кучера заявил, что не понимает тех, кто отказывается рожать детей.
Обновлено в 01:46
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»
«Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
Обновлено в 01:13
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 02:47