Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.

Политика Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.

Экономика Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.

Авто Российский авторынок замедлил снижение Россияне купили в прошлом месяце 151 180 автомобилей, или на 3,3 процента меньше, чем в июне прошлого года.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.

Происшествия Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Общество В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня Самым продаваемым кроссовером в России в июне 2019 года стала модель Hyundai Creta — жители страны купили 5955 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.

Футбол Президент «Байи» подтвердил переход Бекао в «Удинезе» Защитник «Байи» Родриго Бекао станет игроком «Удинезе». Об этом сообщил президент бразильской команды Гильерме Белинтани.

Здоровье Воронежские врачи объяснили рост смертности от рака в регионе В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.

Политика Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.

Общество В России изменились правила работы нотариусов Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.

Общество В России представили концепт новых плацкартных вагонов В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

Экономика Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей» «Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения.