Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК 06:21

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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МТС признана самым дорогим российским телеком-брендом по версии Brand Finance

Газета.Ru09:47

Сбербанк в третий раз подряд стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance

ТАСС08:23

Названы самые дорогие российские бренды

ФАН09:29

Сбербанк стал самым дорогим брендом России в 2019 году

Ведомости07:58

Названы самые дорогие российские бренды

РИА Новости07:45

Назван самый дорогой бренд России

Lenta.ru09:46

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

РБК06:21
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Музыка

Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Технологии

На добычу биткоина уходит энергия, которой хватит на всю Швейцарию

Исследователи используют среднюю цену киловатта в час ($0,05) и спрос на энергию абсолютно всех компьютеров, используемых для получения криптовалюты.
Обновлено в 07:45
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Здоровье

Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой

Обновлено в 10:09
Футбол

Аргентина запросила аудио переговоров судьи на матче Копа Америка

Ассоциация футбола Аргентины запросила аудиозаписи переговоров главного судьи полуфинала с Бразилией с видеоассистентом.
Обновлено в 06:08
Политика

Матвиенко надеется на продление программы материнского капитала

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что надеется на вынесение до конца года решения о продлении программы материнского капитала до 2025 года.
Обновлено в 11:07
Политика

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Политика

Владимир Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин дал большое интервью итальянской газете Corriere della Sera, в ходе которого рассказал о своих планах после 2024 года, когда истечет срок его полномочий.
Обновлено в 01:06
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено в 02:47
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами

Склад со строительными материалами загорелся на площади 200 квадратных метров в городском округе Красногорск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе

Дочери Мадонны Лурдес исполнилось 22 года.
Обновлено в 12:04
Авто

Новый суперкар De Tomaso P72: пока не Pantera

Нынешнее купе De Tomaso P72 выполнено в стилистике шестидесятых и унаследовало некоторые черты старой машины, нарисованной Питером Броком, автором внешности таких известных моделей, как Shelby Daytona и Chevrolet Corvette Sting Ray.
Обновлено в 12:22
Авто

Названы сроки появления обновленного Chery Tiggo 4 в России

Российское подразделение компании Chery сообщило, что обновлённый кроссовер Tiggo 4 появится на российском рынке в августе этого года.
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Гаджеты

На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50

Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Врачи бесплатно помогли отцу, собиравшемуся продать почку ради сына

В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено в 12:26
Общество

В Башкирии рухнул легендарный мост из фильма «Вечный зов»

В Башкирии рухнул легендарный деревянный мост через пруд в Белорецке.
Обновлено в 02:28
Политика

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Энергетика

Литва проиграла новый суд Газпрому

Литва просила аннулировать решение Стокгольмского арбитража от 2016 года, в котором суд принял сторону Газпрома и не удовлетворил претензию Литвы к российской компании на сумму в 1,5 млрд евро, которую Литва пыталась присудить якобы за переплату за газ.
Обновлено в 11:06
Политика

Украинский ректор призвал поделить жителей Донбасса на три категории

В октябре кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Боец смешанных единоборств задержан в Челябинской области

По данным Znak.com, в Верхнем Уфалее произошел конфликт между представителями местной казачьей станицы, в том числе Сергеем Калининым, российским бойцом смешанных единоборств, и семьей предпринимателя, выходцами из Азербайджана.
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Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Трагедия в Баренцевом море: Носитель «Лошарика» попал на фото

Подлодка-носитель атомной глубоководной станции АС-31 попала в кадр после ЧП с гибелью 14 моряков.
Обновлено в 03:08
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Футбол

«Спартак» – «Краснодар». Понсе сыграет с первых минут

Обновлено в 11:09
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
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Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

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Обновлено в 10:13
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