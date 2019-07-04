Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК 06:21
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Музыка
Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе
Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Технологии
На добычу биткоина уходит энергия, которой хватит на всю Швейцарию
Исследователи используют среднюю цену киловатта в час ($0,05) и спрос на энергию абсолютно всех компьютеров, используемых для получения криптовалюты.
Обновлено в 07:45
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Футбол
Аргентина запросила аудио переговоров судьи на матче Копа Америка
Ассоциация футбола Аргентины запросила аудиозаписи переговоров главного судьи полуфинала с Бразилией с видеоассистентом.
Обновлено в 06:08
Политика
Матвиенко надеется на продление программы материнского капитала
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что надеется на вынесение до конца года решения о продлении программы материнского капитала до 2025 года.
Обновлено в 11:07
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Политика
Владимир Путин рассказал о планах после президентского срока
Президент России Владимир Путин дал большое интервью итальянской газете Corriere della Sera, в ходе которого рассказал о своих планах после 2024 года, когда истечет срок его полномочий.
Обновлено в 01:06
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами
Склад со строительными материалами загорелся на площади 200 квадратных метров в городском округе Красногорск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
Дочери Мадонны Лурдес исполнилось 22 года.
Обновлено в 12:04
Авто
Новый суперкар De Tomaso P72: пока не Pantera
Нынешнее купе De Tomaso P72 выполнено в стилистике шестидесятых и унаследовало некоторые черты старой машины, нарисованной Питером Броком, автором внешности таких известных моделей, как Shelby Daytona и Chevrolet Corvette Sting Ray.
Обновлено в 12:22
Авто
Названы сроки появления обновленного Chery Tiggo 4 в России
Российское подразделение компании Chery сообщило, что обновлённый кроссовер Tiggo 4 появится на российском рынке в августе этого года.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50
Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Врачи бесплатно помогли отцу, собиравшемуся продать почку ради сына
В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено в 12:26
Общество
В Башкирии рухнул легендарный мост из фильма «Вечный зов»
В Башкирии рухнул легендарный деревянный мост через пруд в Белорецке.
Обновлено в 02:28
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Энергетика
Литва проиграла новый суд Газпрому
Литва просила аннулировать решение Стокгольмского арбитража от 2016 года, в котором суд принял сторону Газпрома и не удовлетворил претензию Литвы к российской компании на сумму в 1,5 млрд евро, которую Литва пыталась присудить якобы за переплату за газ.
Обновлено в 11:06
Политика
Украинский ректор призвал поделить жителей Донбасса на три категории
В октябре кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Боец смешанных единоборств задержан в Челябинской области
По данным Znak.com, в Верхнем Уфалее произошел конфликт между представителями местной казачьей станицы, в том числе Сергеем Калининым, российским бойцом смешанных единоборств, и семьей предпринимателя, выходцами из Азербайджана.
Обновлено в 10:35
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Трагедия в Баренцевом море: Носитель «Лошарика» попал на фото
Подлодка-носитель атомной глубоководной станции АС-31 попала в кадр после ЧП с гибелью 14 моряков.
Обновлено в 03:08
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Футбол
«Спартак» – «Краснодар». Понсе сыграет с первых минут
Обновлено в 11:09
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13