Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК 06:21
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Обновлено в 10:35
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Футбол
В парке «Краснодар» покажут матч «быков» со «Спартаком»
Трансляция матча в рамках Кубка Париматч Премьер начнется в амфитеатре в 19:00, сообщается в аккаунте парка в Instagram.
Обновлено в 02:46
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Авто
Red Bull показал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри
Обновлено в 07:23
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье
Изначально жительнице было предъявлено обвинение в незаконном возведении гостиницы, и по решению суда здание должны были снести.
Обновлено в 09:27
Политика
МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала дело против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "страшной дискриминацией".
Обновлено в 08:55
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Здоровье
В Челябинске зарегистрирована вспышка описторхоза
Как сообщало агентство «Полит74», ежегодный уровень заболеваемости в Челябинске составляет от 80 до 110 случаев.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Общество
Жители Петербурга выбирают название для нового арт-парка
Народное голосование проводят в Санкт-Петербурге для выбора названия нового арт-парка.
Обновлено в 10:00
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Ранее 4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы.
Обновлено в 10:30
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Из определения суда о принятии иска к производству следует, что министерство хочет расторгнуть с Zenden договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Крыма.
Обновлено в 08:32
Общество
В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением
Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).
Обновлено в 09:58
Футбол
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Обновлено в 08:32
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26