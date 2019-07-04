Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.

Общество В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

Происшествия Кокорин и Мамаев этапированы в колонию 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.

Футбол В парке «Краснодар» покажут матч «быков» со «Спартаком» Трансляция матча в рамках Кубка Париматч Премьер начнется в амфитеатре в 19:00, сообщается в аккаунте парка в Instagram.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Общество Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.

Происшествия Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье Изначально жительнице было предъявлено обвинение в незаконном возведении гостиницы, и по решению суда здание должны были снести.

Политика МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала дело против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "страшной дискриминацией".

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Здоровье В Челябинске зарегистрирована вспышка описторхоза Как сообщало агентство «Полит74», ежегодный уровень заболеваемости в Челябинске составляет от 80 до 110 случаев.

Политика Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.

Политика Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.

Общество Жители Петербурга выбирают название для нового арт-парка Народное голосование проводят в Санкт-Петербурге для выбора названия нового арт-парка.

Политика Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера Ранее 4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы.

Экономика Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden Из определения суда о принятии иска к производству следует, что министерство хочет расторгнуть с Zenden договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Крыма.

Общество В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).

Игры В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.