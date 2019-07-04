Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 годаРБК 06:21
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года. Самым ценным брендом третий год подряд был признан Сбербанк. Его бренд был оценен аналитиками в 842,1 млрд руб.
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Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
Обновлено в 08:32
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 08:02
Экономика
Названа доля проектов, которые достроят без эскроу-счетов
Заключения о соответствии (ЗОС) объектов критериям для достройки по старым правилам привлечения финансирования после 1 июля 2019 года получили 14,4 млн кв. м жилых домов.
Обновлено в 07:23
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
Обновлено в 06:05
Авто
Компания Opel представила обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено вчера в 11:24
Энергетика
Эксперт считает необоснованной панику вокруг роста цен на топливо
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что за первую половину года рост цен на бензин составил 2,3%, а на дизельное топливо - 0,5%, и это значительно ниже уровня инфляции.
Обновлено в 07:30
Общество
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Рейтинги партии «Слуга народа» упали
У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников
Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте
Обновлено в 08:35
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Политика
В Косово запретили въезд властям Сербии
Официальным лицам из Сербии запретили въезд в Косово, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Йетлир Зуберай 4 июля на своей странице в Facebook.
Обновлено в 08:04
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Сибирской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии в Playboy
Чиновнице из Тюмени пришлось уволиться из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019».
Обновлено в 08:35
Политика
Путин прибыл в Италию на переговоры с властями страны
Обновлено в 07:12
Общество
В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий
Традиционно в стране использовались либо патронимические, либо матронимические фамилии, в основе которых было имя отца или матери и которые окачивались - в зависимости от пола - на "сон" (сын) или "доттир" (дочь).
Обновлено в 04:56
Экономика
Банк «Открытие» изменил рекламный слоган
Ранее Банк России раскритиковал использование банком "Открытие" слогана "Государственный банк нашего времени" в представленной новой маркетинговой стратегии.
Обновлено в 09:14
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Экономика
«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group
«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли»
По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.
Обновлено в 08:51
Футбол
Президент «Ростова» раскритиковал руководство «Чайки»
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чайка" ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально в отношении болельщиков ростовского клуба.
Обновлено в 06:41