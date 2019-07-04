Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские брендыForbes 08:32
Консалтинговая компания Brand Finance составила рейтинг 50 самых дорогих российских брендов 2019 года. На первом месте третий год подряд оказался Сбербанк. Стоимость бренда кредитной организации аналитики оценили в 842,1 млрд рублей, что на 25,6% выше, чем в прошлом году.
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Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Политика
Путин высказался о планах после президентского срока
Владимир Путин рассказал о планах после завершения президентского срока.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено в 10:53
Общество
Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Общество
В России хотят запретить мобильные телефоны в школах
В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов.
Обновлено в 10:44
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Энергетика
Эксперт считает необоснованной панику вокруг роста цен на топливо
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что за первую половину года рост цен на бензин составил 2,3%, а на дизельное топливо - 0,5%, и это значительно ниже уровня инфляции.
Обновлено в 07:30
Политика
Единоросс получил замечание за угрозу изнасиловать бывшего депутата
Депутат городской думы Югорска, член «Единой России» Александр Беккер получил партийное замечание после угроз о физической расправе и изнасиловании своему бывшему коллеге по думе Антону Пантину.
Обновлено в 08:29
Авто
Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Наука
Учёные выяснили происхождение филистимлян
Международная группа учёных расшифровала ДНК филистимлян и выяснила происхождение этого древнего народа.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
ЖКХ
Россиян обяжут платить за реальный мусор
«Люди должны платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор», — заявил Гордеев.
Обновлено в 09:16
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли стала красоткой в свои 14 лет
Фото: Дочь Анджелины Джоли с друзьями Напомним, что сама Захара в детстве мечтала стать моделью и оповестила об этом родителей уже в 9 лет.
Обновлено в 10:28
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Футбол
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Обновлено в 08:32
Авто
Renault объявил старт продаж кросс-купе Renault Arkana в РФ
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Политика
Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело
Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 06:17