Футбол

«Брайтон» отказал «Спартаку» в покупке игрока за 20 млн евроMetaratings 13:02

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер не будет переходить в «Спартак», пишут СМИ. Английский клуб отклонил трансферное предложение «Спартака» по 20-летнему аргентинцу, сообщает Ole. Ранее сообщалось, что «красно-белые» намерены предложить за Мак Аллистера 20 млн евро.
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