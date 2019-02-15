«Брайтон» обыграл «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка АнглииСпорт-Экспресс 09:37

"Брайтон" победил "Дерби Каунти" в матче 1/8 финала Кубка Англии (2:1). Голами в составе "чаек" отметились нападающие Антони Кноккарт и Юрген Локадиа.

«Брайтон» обыграл «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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Политика Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

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Происшествия CBC: в Канаде сошел с рельсов состав с неочищенной нефтью В канадской провинции Манитоба 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов, сообщает CBC.

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