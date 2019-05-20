Футбол
«Брайтон» назначил нового главного тренераСоветский спорт вчера в 13:13
Брайтон на своем официальном сайте объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера команды. 43-летний англичанин ранее работал у руля шведского Эстерсунда, с которым выходил в 1/16 финала Лиги Европы. Также он выигрывал с командой Кубок Швеции.
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«Брайтон» объявил имя нового главного тренера. Он обыгрывал «Арсенал» в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 11:52
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