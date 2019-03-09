Футбол

«Брайтон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»Советский спорт 09:25

У проигравших отличился Лука Миливоевич (50, пен.). После этой победы Брайтон, набрав 33 очка, поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас, имея в активе также 33 балла, занимает 13-е место.
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«Брайтон» победил «Кристал Пэлас» благодаря голу Кноккарта

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Кристал Пэлас – Брайтон. Прогноз эксперта Footballtips на матч АПЛ

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Отличная реализация позволила «Брайтону» переиграть «Кристал Пэлас»

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«Брайтон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

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«Кристал Пэлас» – «Брайтон»: определят ли соперники победителя?

Все про Спорт рувчера в 02:10
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Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.
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В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках

Ранее чиновник заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошую зарплату, а остальные мало работают.
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После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.
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Чемпион по поеданию блинов умер сразу после конкурса во Владимире

Обновлено в 12:36
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Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле с песней Scream («Крик»).
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В Петербурге со льда Финского залива спасли почти 100 рыбаков

Почти 100 любителей зимней рыбалки вышли на лед Финского залива, несмотря на предупреждения о непогоде.
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Происшествия

Порошенко сбежал от «охотников» при помощи газа

Полиция применила слезоточивый газ — только так Порошенко удалось уехать.
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Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупации

Президент Украины Петр Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:38
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СМИ сообщили о новых отключениях электричества в штатах Венесуэлы

Венесуэльцы сообщают о новых отключениях электричества в различных штатах страны, пишет газета Nacional.
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The Times отдельное место в публикации отвела вооружению российского фрегата "Адмирал Горшков", пишет портал inosmi.ru.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Мексике 15 человек погибли при нападении на ночной клуб

В мексиканской Саламанке (штат Гуанахуато) не менее 15 человек погибли и пять человек ранены в результате нападения на ночной клуб в Мексике, пишет Milenio о ссылкой на правительственные источники.
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Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
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Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»

Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Эрдоган: С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ заявил, что покупаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса.
Обновлено в 13:00
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В РПЦ возмутились военной песней в Исаакиевском соборе

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Происшествия

В Париже задержаны 15 участников акции «желтых жилетов»

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Футбол

«ПСЖ» заинтересовался хавбеком «Спартака»

Полузащитник "Спартака" Фернандо может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает Le 10 Sport.
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В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье

В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
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В Пальмире прогремел мощный взрыв

В деревне в окрестностях города Пальмира взорвалась заложенная террористами мина, сообщает гостелевидение Сирии.
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Экс-глава МИД Германии допустил досрочную отставку Меркель

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Augsburger Allgemeine предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.
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Конституционный суд Молдавии 9 марта утвердил результаты парламентских выборов и признал законными мандаты 101 избранного депутата.
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Происшествия

Допустивший ошибку в титре Васильевой сотрудник отстранён

Сотрудник Московского международного салона образования назвал Ольгу Васильеву министром «просвящения».
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Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба

Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба.
Обновлено в 09:49
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Сербский футболист
Сербский футболист, полузащитник лондонского клуба «Кристал Пэлас» и сборной Сербии.
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