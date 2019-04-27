Футбол
«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 14:24
"Брайтон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии - 1:1. На счету "Брайтона" 34 очка, клуб занимает 17-е место, в 3 очках от зоны вылета. "Ньюкасл" идет 14-м с 41 очком в активе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:38, Ашберн
Футбол
«Норвич» возвращается в Премьер-Лигу
"Норвич" обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, откуда вылетел в 2016 году.
Обновлено в 17:30
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли
В субботу, 27 апреля, стало известно, что запуск ракеты-носителя Falcon-9 американской компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, который предназначен для экипажа МКС, было решено перенести.
Обновлено в 11:29
Футбол
Раньери: «Приход Конте в „Рому“ сделал бы меня счастливым»
Наставник "Ромы" Клаудио Раньери дал комментарий по поводу возможного назначения Антонио Конте главным тренером римлян в следующем сезоне.
Обновлено в 15:28
Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Доставленную из Израиля в Россию частицу Благодатного огня привезли в московский храм Христа Спасителя.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Футбол
Глушаков летом покинет «Спартак», к нему может присоединиться Комбаров
«Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив игрокам компенсацию, которая по различным данным составит порядка 3 млн евро Глушакову и 2,3 - 2,5 млн – Комбарову.
Обновлено в 06:45
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Роза Сябитова начала худеть с помощью диеты Елены Малышевой
Как оказалось, звезда начала худеть с помощью специальной диеты Елены Малышевой.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании по футболу
"Барселона" одержала победу над "Леванте" со счетом 1:0 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно стала чемпионом страны сезона-2018/19.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено в 16:35
Политика
Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза
Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Политика
Путин рассказал о разговоре с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 14:48
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь
Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено в 12:30
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»
Футболисты миланского "Интера" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Транспорт
В Петербурге к началу лета введут единый проездной билет
По словам врио градоначальника, единый проездной билет планируется ввести к 1 июня 2019 года.
Обновлено в 10:08
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Экономика
Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова
Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
Обновлено в 11:39