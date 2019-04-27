Футбол

«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 14:24

"Брайтон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии - 1:1. На счету "Брайтона" 34 очка, клуб занимает 17-е место, в 3 очках от зоны вылета. "Ньюкасл" идет 14-м с 41 очком в активе.
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«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в 36-м туре чемпионата Англии

РИА Новости14:50

«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью

Спорт-Экспресс14:24

«Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ

Матч ТВ14:28

«Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ

Sportbox.RU14:28

«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом», прервав голевую засуху на отметке 705 минут

Sport24.ru14:44

«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и увеличил отрыв от зоны вылета

Чемпионат14:21

АПЛ. «Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью

Бомбардир.ру14:22
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