Футбол
«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Зинченко, Стерлинг и Агуэро сыграют с первых минутЧемпионат вчера в 09:10
«Манчестер Сити» набрал 95 очков в 37 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» на 1 очко. «Брайтон энд Хоув Альбион» (36) — на 17-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров также входит «Челси» (71).
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Чемпионская гонка в АПЛ! Составы «Ливерпуля» и «Ман Сити» на решающие матчи. Зинченко - в «старте»
Спорт-Экспрессвчера в 09:13
«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Зинченко, Стерлинг и Агуэро сыграют с первых минут
Чемпионатвчера в 09:10
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Экономика
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Обновлено вчера в 19:45
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 05:00
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Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
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Обновлено вчера в 23:23
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Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС
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Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
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Обновлено вчера в 11:21
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией
В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено 11 мая в 23:12
Общество
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Власти Курганской области заявили о снятии с 13 мая режима ЧС в ряде районов, а также о полной отмене запрета на продажу спиртного в регионе.
Обновлено вчера в 10:36
Экономика
Обнародован топ крупнейших налогоплательщиков среди омских банков
УФНС по Омской области обнародовала данные о налоговых поступлениях за истекший год от организаций банковской сферы.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска
Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 17:08
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Американцы массово называют детей в честь персонажей «Игры престолов»
Родители в США все чаще дают детям имена персонажей сериала "Игра престолов", сообщает Business Insider со ссылкой на данные Службы социального обеспечения страны.
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
Прощай, большой футбол. Суд оставил за решеткой Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2
Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника
В воскресенье синоптики обещают настоящую жару: от 28 до 30 градусов тепла по Цельсию. Ветер будет со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Обновлено 11 мая в 09:19
Общество
Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений
За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:16
Транспорт
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Обновлено вчера в 21:35