Футбол

Брайтон – Манчестер Сити. Ставки эксперта Betfair на матч АПЛБукмекеры.рф 04:03

В воскресенье, 12 мая, в 17:00 (МСК) состоится матч последнего 38-го тура АПЛ между футбольными клубами Брайтон и Манчестер Сити. Игра пройдет в городе Брайтон энд Хоув на поле стадиона «Фалмер – Зе Амекс».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 38-го тура АПЛ

Чемпионат05:40

Брайтон энд Хав Альбион-Манчестер Сити 12.05.2019 прогноз ТМ (3.5)

Sport-place04:08

Брайтон – Манчестер Сити. Ставки эксперта Betfair на матч АПЛ

Букмекеры.рф04:03

Экспресс дня 12 мая. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru03:19

Брайтон - Манчестер Сити: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:38
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Обновлено в 06:13
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Футбол

Ван Дейк назван лучшим игроком АПЛ

Пресс-служба АПЛ огласила имя лучшего игрока лиги в сезоне-2018/19. Им стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Обновлено в 07:27
Футбол

«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛ

Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Футбол

Озил останется в «Арсенале» ещё как минимум на сезон

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил не покинет клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:49
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Происшествия

В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа

Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

Google презентовала новую версию Android

Google презентовала новую версию Android: корпорация запустила бета-тест. Google показала новую версию Android Q и запустила ее бета-тест.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон

Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.
Обновлено в 06:39
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Технологии

Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

Обновлено в 06:17
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Шоу-бизнес

Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии

Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено вчера в 20:52
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании «одной из самых сильных армий» в Европе

Обновлено вчера в 19:08
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Брайтон энд Хоув Альбион
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из муниципалитета Брайтон-энд-Хов, Восточный Суссекс. По итогам сезона 2016/17 завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное