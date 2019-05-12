Футбол
Брайтон – Манчестер Сити. Ставки эксперта Betfair на матч АПЛБукмекеры.рф 04:03
В воскресенье, 12 мая, в 17:00 (МСК) состоится матч последнего 38-го тура АПЛ между футбольными клубами Брайтон и Манчестер Сити. Игра пройдет в городе Брайтон энд Хоув на поле стадиона «Фалмер – Зе Амекс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия
Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Футбол
Ван Дейк назван лучшим игроком АПЛ
Пресс-служба АПЛ огласила имя лучшего игрока лиги в сезоне-2018/19. Им стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛ
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Футбол
Озил останется в «Арсенале» ещё как минимум на сезон
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил не покинет клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:49
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа
Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Google презентовала новую версию Android
Google презентовала новую версию Android: корпорация запустила бета-тест. Google показала новую версию Android Q и запустила ее бета-тест.
Обновлено в 06:02
Футбол
«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон
Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.
Обновлено в 06:39
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Технологии
Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии
Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании «одной из самых сильных армий» в Европе
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25