Футбол
Брайтон – Манчестер Сити. Ставки эксперта Betfair на матч АПЛБукмекеры.рф 04:03
В воскресенье, 12 мая, в 17:00 (МСК) состоится матч последнего 38-го тура АПЛ между футбольными клубами Брайтон и Манчестер Сити. Игра пройдет в городе Брайтон энд Хоув на поле стадиона «Фалмер – Зе Амекс».
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