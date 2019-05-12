Брайтон – Манчестер Сити. Ставки эксперта Betfair на матч АПЛБукмекеры.рф 04:03

В воскресенье, 12 мая, в 17:00 (МСК) состоится матч последнего 38-го тура АПЛ между футбольными клубами Брайтон и Манчестер Сити. Игра пройдет в городе Брайтон энд Хоув на поле стадиона «Фалмер – Зе Амекс».

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Происшествия Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

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Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.

Политика В Литве пройдут президентские выборы Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам.

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