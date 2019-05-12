Футбол
«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на потенциально золотой матчSport24.ru вчера в 20:52
Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 38-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». «Ман Сити» может стать первым за последние 10 лет клубом, который сумеет защитить чемпионский титул. Для этого команде Гвардиолы нужно победить «Брайтон».
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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на потенциально золотой матч
Sport24.ruвчера в 20:52
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