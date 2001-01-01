Футбол
Брайн Идову: «Хотим выиграть титул в стиле ЦСКА»Матч ТВ вчера в 12:57
Бенедикт Хеведес
Брайан Идову
|46′
|57′
Кристиан Рамирес
Вандерсон Соуза
|58′
Дмитрий Скопинцев
Маурисио Перейра
|63′
Шарль Каборе
|68′
Шарль Каборе
Антон Миранчук
|69′
|71′
Кристоффер Ольссон
Магомед Сулейманов
Федор Смолов
Эдер
|90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
|90′+5′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
3
Идову
96
Жемалетдинов
6
Баринов
7
Крыховяк
8
Фарфан
11
Миранчук
24
Эдер
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
7
Вандерсон
33
Перейра
8
Газинский
93
Сулейманов
77
Каборе
89
Стоцкий
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
Защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мнением относительно победы железнодорожников над «Краснодаром» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.
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Блокнот Краснодар16 марта в 11:04
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