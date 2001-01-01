Футбол

Брайн Идову: «Хотим выиграть титул в стиле ЦСКА»Матч ТВ 12:57

Защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мнением относительно победы железнодорожников над «Краснодаром» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.
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Брайн Идову: «Хотим выиграть титул в стиле ЦСКА»

Sportbox.RU12:57

Игрок «Локомотива» рассказал о победе над «Краснодаром»

News.ru12:37

Брайн Идову: «Хотим выиграть титул в стиле ЦСКА»

Матч ТВ12:57
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Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

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Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи

Летевший из Москвы самолет Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи.
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Футбол

Семак заявил, что арбитр должен был назначить пенальти за фол на Дзюбе

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с падением Артёма Дзюбы в штрафной московского «Спартака» во время матча команд в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Президента Сербии Вучича освистали и назвали вором

Президент Сербии Александр Вучич был освистан у своей резиденции "Андричев венац".
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Происшествия

Бывшего вице-президента «Росгосстраха» обвиняют в хищении 7 миллиардов

Следственные органы закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, которого обвиняют в хищении не менее 7 миллиардов рублей.
Обновлено в 15:29
Политика

Тимошенко заявила о намерении заключить с МВФ новую программу

Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах намерена заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества.
Обновлено в 15:23
Происшествия

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На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Политика

ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму

Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Дату похорон певицы Юлии Началовой перенесли на два дня позднее

Обновлено в 10:58
Политика

Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Обновлено в 03:20
Общество

Американка родила шестерых близнецов за девять минут

Жительница штата Техас (США) родила шестерых детей за девять минут.
Обновлено в 15:36
Политика

Болтон допустил участие Китая в переговорах США и РФ по разоружению

Официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией и Китаем по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Вспышки и грохот: в Мариуполе пылает меткомбинат «Азовсталь» - кадры

Кадры с места событий опубликованы в социальных сетях, передает "Российский Диалог". На них видны огонь и столб дыма над заводом.
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Политика

Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:50
Происшествия

При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека

Два человека пострадали в воскресенье при взрыве в центральной части Лос-Анджелеса.
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Футбол

Дворкович считает Глушакова одним из лидеров «Спартака»

Футболисты московского "Спартака" Георгий Джикия, Роман Зобнин и Денис Глушаков остаются лидерами нынешнего "Спартака", считает президент Международной шахматной федерации (FIDE), бывший председатель оргкомитета по проведению в России чемпионата мира Аркадий Дворкович.
Обновлено в 15:38
Спорт

Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в масс-старте на 12,5 километра на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Москве проверяют бизнес-центр после сообщения о минировании

Все помещения бизнес-центра "Фабрика Станиславского" в центре Москвы проверяют после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:02
Футбол

Хусаинов: на Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти

На Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Пожар на заводе «Искож» в Хакасии потушили

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на заводе "Искож" в городе Черногорске в Хакасии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:48
Политика

Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы

В свою очередь Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.
Обновлено в 09:24
Хоккей

«Локомотив» одержал первую победу в серии со СКА

Ярославский "Локомотив" сыграл со СКА в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:31
Происшествия

В Париже арестовали около 200 человек после акции «желтых жилетов»

В Париже около 200 участников акции «желтых жилетов» поместили под стражу после беспорядков 16 марта.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Юлии Началовой сделали операцию

Певице Юлии Началовой, которая находится в одной из московских клиник, проведена операция, сообщает Star Hit со ссылкой на анонимные источники.
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Общество

Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве

Ранее синоптики рассказали, когда весна окончательно придет в Москву.
Обновлено в 14:59
Экономика

В России могут ввести новый налог с зарплаты

Как сообщил ToDay News Ufa источник, новый налог с зарплаты в размере 6% будет направлен на формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено вчера в 04:36
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Брайан Идову
Российский футболист
Российский и нигерийский футболист, защитник клуба «Локомотив» и сборной Нигерии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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