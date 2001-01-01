Футбол
Брайн Идову: «Хотим выиграть титул в стиле ЦСКА»Матч ТВ 12:57
Защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мнением относительно победы железнодорожников над «Краснодаром» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.
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Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено в 10:18
Происшествия
Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи
Летевший из Москвы самолет Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено в 11:45
Футбол
Семак заявил, что арбитр должен был назначить пенальти за фол на Дзюбе
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с падением Артёма Дзюбы в штрафной московского «Спартака» во время матча команд в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:21
Политика
Президента Сербии Вучича освистали и назвали вором
Президент Сербии Александр Вучич был освистан у своей резиденции "Андричев венац".
Обновлено в 13:22
Космос
Россия и США совместно смоделируют полет на Луну
Совместный российско-американский экспериментальный проект SIRIUS будет запущен 19 марта.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Бывшего вице-президента «Росгосстраха» обвиняют в хищении 7 миллиардов
Следственные органы закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, которого обвиняют в хищении не менее 7 миллиардов рублей.
Обновлено в 15:29
Политика
Тимошенко заявила о намерении заключить с МВФ новую программу
Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах намерена заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании
На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Политика
ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму
Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
Обновлено в 06:10
Политика
Саудовский министр предостерег от новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Культура
Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»
Обновлено в 03:20
Общество
Американка родила шестерых близнецов за девять минут
Жительница штата Техас (США) родила шестерых детей за девять минут.
Обновлено в 15:36
Политика
Болтон допустил участие Китая в переговорах США и РФ по разоружению
Официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией и Китаем по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Вспышки и грохот: в Мариуполе пылает меткомбинат «Азовсталь» - кадры
Кадры с места событий опубликованы в социальных сетях, передает "Российский Диалог". На них видны огонь и столб дыма над заводом.
Обновлено в 13:57
Политика
Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:50
Происшествия
При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека
Два человека пострадали в воскресенье при взрыве в центральной части Лос-Анджелеса.
Обновлено в 13:53
Футбол
Дворкович считает Глушакова одним из лидеров «Спартака»
Футболисты московского "Спартака" Георгий Джикия, Роман Зобнин и Денис Глушаков остаются лидерами нынешнего "Спартака", считает президент Международной шахматной федерации (FIDE), бывший председатель оргкомитета по проведению в России чемпионата мира Аркадий Дворкович.
Обновлено в 15:38
Спорт
Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в масс-старте на 12,5 километра на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр после сообщения о минировании
Все помещения бизнес-центра "Фабрика Станиславского" в центре Москвы проверяют после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:02
Футбол
Хусаинов: на Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти
На Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Пожар на заводе «Искож» в Хакасии потушили
Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на заводе "Искож" в городе Черногорске в Хакасии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:48
Политика
Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы
В свою очередь Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.
Обновлено в 09:24
Хоккей
«Локомотив» одержал первую победу в серии со СКА
Ярославский "Локомотив" сыграл со СКА в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:31
Происшествия
В Париже арестовали около 200 человек после акции «желтых жилетов»
В Париже около 200 участников акции «желтых жилетов» поместили под стражу после беспорядков 16 марта.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Юлии Началовой сделали операцию
Певице Юлии Началовой, которая находится в одной из московских клиник, проведена операция, сообщает Star Hit со ссылкой на анонимные источники.
Обновлено вчера в 04:43
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве
Ранее синоптики рассказали, когда весна окончательно придет в Москву.
Обновлено в 14:59
Экономика
В России могут ввести новый налог с зарплаты
Как сообщил ToDay News Ufa источник, новый налог с зарплаты в размере 6% будет направлен на формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено вчера в 04:36