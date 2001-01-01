Футбол

Брайн Идову: «Хотим выиграть титул в стиле ЦСКА»Матч ТВ 12:57

Защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мнением относительно победы железнодорожников над «Краснодаром» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.
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Брайн Идову: «Хотим выиграть титул в стиле ЦСКА»

Sportbox.RU12:57

Брайн Идову: «Хотим выиграть титул в стиле ЦСКА»

Матч ТВ12:57
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Летевший из Шереметьево самолет Boeing 737-800, у которого выявили проблему с крылом, благополучно приземлился в аэропорту Сочи, сообщил «РИА Новости» представитель воздушной гавани.
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Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
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На Урале устранён сбой в работе сотового оператора

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Судья отменил гол «Зенита» из-за фола Ивановича в нападении

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