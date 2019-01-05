Хоккей

Брагин: по моментам имели двойное преимущество над американцами
РИА Новости
вчера в 20:27

Россия
США
1 – 2
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Полуфинал, вчера
15'
Оливер Вальстром
25'
Саша Хмелевски
Григорий Денисенко
34'
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат, Интерфакс
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Хоккеисты сборной России создали вдвое больше моментов в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды США, но реализовать это преимущество им не удалось, заявил главный тренер россиян Валерий Брагин.
РИА Новостивчера в 20:27
Валерий Брагин
Мы там чистый гол забили. Вот в чём вопрос. Никаких там движений коньком не было. В таких играх важно, кто первым забьёт. Мы предполагали, что много голов не будет.
— Валерий Брагин, хоккеистRT на русском вчера в 23:36

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Валерий Николаевич Брагин
Хоккеист
Советский хоккеист и российский тренер. Заслуженный тренер России. Наибольших успехов в качестве тренера достиг при работе с молодёжной сборной России, которую приводил к золотым, бронзовым и трижды к серебряным медалям чемпионатов мира.
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