Футбол

«Брага» уступила «Спортингу» в чемпионате ПортугалииРИА Новости вчера в 18:32

Спортинг — Брага
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Португалии, вчера
Стадион «Жозе Алваладе»
Вендел
16′
38′
Пабло Сантос
Тьерри Коррея
43′
Бруну Фернандеш
44′
Абдулай Диаби
61′
66′
Ахмед Хассан Магуб
72′
Франсержио
Мурило
73′
Уилсон Эдуарду
73′
Ахмед Хассан Магуб
Паулинью Диаш
Бруну Фернандеш
75′
Абдулай Диаби
Луиш Нету
77′
79′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
82′
Рикарду Эшгайю
Луис Феллипе
Лусиано Вьетто
85′
Вендел
Эдуардо
87′
90′+1′
Андре Орта
90′+4′
Клаудемир
Футболисты "Браги" на выезде проиграли лиссабонскому "Спортингу" в матче второго тура чемпионата Португалии. Воскресная игра в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
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