Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится в четверг в Португалии.

«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»

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