Футбол

«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»Матч ТВ 01:04

Брага — Спартак
сегодня
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
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Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится в четверг в Португалии.
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