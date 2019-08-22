Футбол
«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»Матч ТВ 01:04
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится в четверг в Португалии.
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Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну
Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи
Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России впала в кому
Девочка едва не утонула в бассейне. Врачи борются за жизнь маленькой россиянки, которая пострадала на отдыхе в Турции.
Обновлено 20 августа в 05:45
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Наука
Обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан
Обновлено 20 августа в 18:17
Общество
Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников
Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Авто
Hyundai 45 EV Concept покажут во Франкфурте
Вдохновленная первой моделью бренда 70-х годов, концепция 45 продолжает эволюцию ее языка дизайна «чувственная спортивность», который был создан, чтобы сделать автомобили Hyundai более эмоциональными.
Обновлено вчера в 23:17
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Политика
Известный шахматист Карпов не может получить визу в США
Знаменитый советский шахматист, вице-президент Федерации шахмат России и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов не может получить визу в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:00
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Пожар на теплоходе в Петербурге: погиб человек
Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Пожар уже удалось локализовать.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика
«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль
Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия
Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено вчера в 00:26
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено вчера в 10:40
Здоровье
Астраханцы могут получать экстренную медицинскую помощь в Волгограде
Вся экстренная медпомощь астраханцам будет оказываться бесплатно, в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщили в региональном минздраве.
Обновлено вчера в 08:30
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил российским туристам об экзотических инфекциях
Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасных инфекциях, с которыми можно столкнуться в экзотических странах.
Обновлено в 02:23
Кино
Фанаты Человека-паука приготовились к штурму Sony Pictures
Фанаты Человека-паука запланировали «штурм» офисов киностудии Sony Pictures.
Обновлено в 02:57
Политика
Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17