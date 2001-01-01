Футбол
«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»Матч ТВ 01:04
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится в четверг в Португалии.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Глава НАСА считает, что ядерный двигатель - будущее в освоении космоса
Глава НАСА Джим Брайденстайн сказал, что следующий гигантский скачок человечества может быть осуществлен с помощью двигателей на ядерной технологии следующего поколения.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине
Как сообщает Sakhalin.info со ссылкой на пресс-службу ведомства, арсенал обнаружили при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного судна-газовоза (порт приписки Панама).
Обновлено в 00:10
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Елена Захарова: «Недавно с дочкой отдыхали на море»
Недавно актриса провела отпуск в Европе. В зарубежную поездку Елена Захарова взяла полуторогодовалую дочь.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления гиперзвукового оружия в США
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено вчера в 13:56
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Общество
Как триколор стал государственным символом России
22 августа Россия отмечает День государственного флага.
Обновлено в 01:14
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Иран показал ракетную систему, аналогичную С-300
Иран разработал собственную зенитную ракетную систему Bavar-373. Её сравнивают с российской С-300.
Обновлено вчера в 06:39
Авто
Hyundai дразнит тизером 45 EV Concept перед автосалоном во Франкфурте
Компания Hyundai в преддверии важного автомобильного мероприятия решила подразнить своих поклонников новым коцепт-каром 45 EV Concept.
Обновлено в 00:50
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 05:37
Хоккей
Веренски надеется подписать контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски хочет подписать трёхлетний контракт с клубом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Гиггз: «На месте Сульшера я был бы очень доволен Марсьялем»
Считаю, от него можно ожидать многого. Он должен работать на протяжении 90 минут. На месте Сульшера я был бы очень доволен его игрой.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Родственники не пустят внучку Александры Назаровой на похороны актрисы
Внучку актрисы Александры Назаровой не пустят на похороны ее бабушки. Такое решение приняли ее родственники.
Обновлено в 01:25