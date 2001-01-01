Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится в четверг в Португалии.

«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»

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