Футбол

«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»Матч ТВ 01:04

Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится в четверг в Португалии.
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«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»

Матч ТВ01:04

«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»

Sportbox.RU01:04

Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»

Спорт-Экспрессвчера в 23:23
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Глава НАСА Джим Брайденстайн сказал, что следующий гигантский скачок человечества может быть осуществлен с помощью двигателей на ядерной технологии следующего поколения.
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Происшествия

При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
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В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

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Общество

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Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки появления гиперзвукового оружия в США

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«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:04
Футбол

«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрока

Обновлено в 00:16
Общество

У Мамаева появились новые проблемы с законом

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На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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Общество

Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
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Общество

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Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
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Армия и оружие

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СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски хочет подписать трёхлетний контракт с клубом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.
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Гиггз: «На месте Сульшера я был бы очень доволен Марсьялем»

Считаю, от него можно ожидать многого. Он должен работать на протяжении 90 минут. На месте Сульшера я был бы очень доволен его игрой.
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Родственники не пустят внучку Александры Назаровой на похороны актрисы

Внучку актрисы Александры Назаровой не пустят на похороны ее бабушки. Такое решение приняли ее родственники.
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