Футбол

«Брага» усилила состав нападающим перед матчем со «Спартаком»REGNUM 02:31

Брага — Спартак
сегодня
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
2 фото
Фонте выступал за «Брагу» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл в «Фулхэм». В сезоне 2018/19 он играл в аренде в «Лилле», в составе которого провёл 20 матчей и забил один гол. Напомним, «Брага» является соперником «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
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