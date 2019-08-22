Фонте выступал за «Брагу» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл в «Фулхэм». В сезоне 2018/19 он играл в аренде в «Лилле», в составе которого провёл 20 матчей и забил один гол. Напомним, «Брага» является соперником «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Брага» усилила состав нападающим перед матчем со «Спартаком»

Политика FT: Еврокомиссия установит жесткие рамки для применения технологий по распознаванию лиц Власти ЕС намерены ввести жесткие требования по использованию технологий распознавания лиц и полученных при этом данных, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Еврокомиссии.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Политика Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.

Политика Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Недвижимость ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активов Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов.

Здоровье Минздрав Украины отчитался о кори В июле корью заболели 1447 человек, такие данные приводит украинский минздрав.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Происшествия Суд в третий раз арестовал Галямину Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.

Армия и оружие В Ленобласти пройдет совместное российско-сербское военное учение «В начале сентября на полигоне Ленинградской области пройдет совместное тактическое учение, в котором примут участие механизированный батальон военнослужащих Вооруженных сил Республики Сербии, личный состав Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также инженерно-саперного полка», — отметил он.

Авто В России стартует производство нового Toyota RAV4 Представители компании Toyota объявили о готовности запустить в Санкт-Петербурге производство новой генерации модели Toyota RAV4 с 1 октября текущего года.

Политика Меркель и Джонсон возражают против возвращения России в G7 Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возможного воссоединения G8 на данном историческом этапе.

Здоровье Губернатор Андрей Бочаров провел прием граждан Сегодня губернатор Андрей Бочаров провел личный прием граждан. Отметим, что встречи с жителями глава региона проводит регулярно.