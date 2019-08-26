Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии. Воскресная игра в Барселуше завершилась со счетом 1:1. Гол в составе "Браги" забил Вендерсон Галено (6-я минута), у хозяев отличился Сандро Лима (90+19).

«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

Политика Россия назвала последствия новых санкций США Новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 понедельника, 26 августа.

Общество Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Наука В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.

Политика Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.

Политика В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Здоровье Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.

Политика Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидерует на выборах главы страны, сообщил ТАСС.

Политика Япония продолжит сотрудничество с РФ и Китаем по денуклеаризации КНДР Япония продолжит работать с международным обществом, а в первую очередь с Россией и Китаем, над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Авто Составлен топ-3 лучших кроссоверов для российского бездорожья Эксперты сайта «Автоновости дня» назвали лучшие машины данного типа, которые отлично демонстрируют себя на пересеченной местности.

Общество Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.

Происшествия Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил о непричастности членов организации к произошедшему в Красногорске.

Финансы Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".

Политика СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.

Экономика ГТЛК поставит в Норвегию круизные лайнеры на €171 млн Фото: ShipInsight Российская Государственная транспортная лизинговая компания поставит крупнейшему норвежскому оператору Наvіlа Kysruten два круизных лайнера за € 171 млн.

Наука Как работает альцгеймерическая мутация Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.

Происшествия На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.