Футбол
«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате ПортугалииРИА Новости вчера в 18:15
Чемпионат Португалии, вчера
Барселуш, Стадион «Сидаде де Барселуш»
|6′
Вандерсон Галено
Эдвин Бангера
Самуэл Диас
|46′
Артур Энрике
|48′
|87′
Руи Фонте
Франсержио
|87′
Вандерсон Галено
Франсишку Тринкау
Закария Наиджи
Сандро Лима
|90′+11′
|90′+12′
Кажу
Рикарду Эшгайю
|90′+15′
Витор Тормена
Сандро Лима
|90′+19′
Алеш Пинту
|90′+22′
|90′+36′
Жоау Новайш
Лоуренси
Лео Кордейро
|90′+36′
Жил Висенте
Расстановка 4‑3‑3
33
Сезар
2
Пинту
26
Фернандеш
5
Родригао
29
Диас
24
Краев
6
Жоао Афонсо
3
Соарес
7
Лоуренси
91
Лима
13
Артур Энрике
82
Эдуарду
11
Виана
3
Тормена
4
Лукас Кунья
47
Эшгайю
77
Тринкау
17
Жоау Новайш
6
Клаудемир
19
Мурило
27
Франсержио
9
Хассан
Брага
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии. Воскресная игра в Барселуше завершилась со счетом 1:1. Гол в составе "Браги" забил Вендерсон Галено (6-я минута), у хозяев отличился Сандро Лима (90+19).
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«Брага» упустила победу в чемпионате Португалии, пропустив на 19-й добавленной минуте. Видео
Bookmaker-ratings.ruвчера в 18:05
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Sport24.ruвчера в 17:58
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